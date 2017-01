La pizarra de Luis Enrique: La importancia de los laterales

La Pizarra/ FOTO: Vavel

Luis Enrique planteó como siempre un 4-3-3, este sistema lo utiliza tanto en los partidos de casa como en los que juega fuera del Camp Nou. Sitúa a 4 defensas en línea, por delante 3 mediocentros abiertos hacia las bandas y en punta el clásico triplete de Messi, Suárez y Neymar. En el mediocampo se notó la baja de dos de sus puntales, como son Busquets y el manchego Iniesta ambos lesionados y sustituidos por Denis Suárez y Arda Turan.

4-3-3 de salida

En los primeros 45 minutos no varió su clásico 4-3-3 aunque en esta ocasión no le funcionaba ya que el conjunto culé apenas creó ocasiones de gol. Messi estuvo desaparecido en combate, y lo mismo puede decirse del uruguayo Luis Suárez que no conseguía desmarcarse nunca aunque lo intentaba yéndose con frecuencia al lado derecho del ataque. El único del tridente que demostró algo en estos 45 primeros minutos fue el brasileño Neymar que se hizo el amo de su banda aunque no contó en esta ocasión con las subidas de su lateral izquierdo, ya que el internacional galo Digne apenas prodigó subidas por su banda.

De 4-3-3 a 4-2-3-1

En los segundos 45 minutos los siguió enfocado Luis Enrique con el mismo sistema que antes pero no del todo convencido del juego que desarrollaba su centro del campo, decidió a los 15 minutos sustituir a Denis Suárez por el portugués André Gomes. A partir de este momento el técnico visitante planteó un 4-2-3-1 con dos mediocentros como Rakitic y André Gomes y por delante de ellos un tridente formado por Messi, Arda y Neymar dejando delante al uruguayo Luis Suárez pero que veía con frecuencia como sus tres compañeros de atrás se sumaban al ataque.

No del todo convencido con este sistema, ya que los laterales azulgranas apenas corrían sus bandas, decidió sustituir al francés Digne pro el internacional español Jordi Alba y al turco Arda Turan por el canterano Sergi Roberto. A partir de este momento y para contrarrestar la desventaja que campeaba en el electrónico, el técnico azulgrana decidió jugar todas sus cartas y apostó por un claro y ofensivo 4-2-4, incorporando a Aleix Vidal a la banda derecha con lo que el Barcelona contaba con dos carrileros diestros y subiendo de posición tanto a Neymar como con Messi. Con la llegada de Jordi Alba, Neymar vio facilitada su labor por el carril izquierdo y los últimos 15 minutos fueron de un verdadero asedio azulgrana que por las bandas rompía la defensa verdiblanca.

En estos últimos 15 minutos y con el Barcelona volcado al ataque el Betis tuvo una clara ocasión de gol en los pies de Rubén Castro que desbarató con su salida Ter Stegen. En este tramo final el Barcelona prácticamente solo jugaba con dos defensas, los centrales Piqué y Mathieu ya que los dos laterales Sergi Roberto y Jordi Alba eran más delanteros que defensas.