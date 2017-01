Google Plus

Entrenamiento con el Atlético ya en mente

No hay forma de encadenar una racha larga de partidos ganando. Cuando parecía que el Barcelona volvía a su mejor nivel en este inicio de 2017, se encontró con una nueva piedra en el camino. El empate ante el Betis volvió a resucitar los fantasmas de la irregularidad que persiguen sin cesar a los jugadores azulgrana durante la presente campaña.

Sesión de recuperación tras el tropiezo

De hecho, se llevaron un punto que poco merecieron, pese a que por cosas de la vida, llegaron a meter un gol más que el rival aunque este no fuera concedido. Sin excusas, con un calendario más que exigente, el Barça debe alzar la cabeza y poner el punto de mira en el encuentro de este miércoles ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

El partido del Calderón se presenta vital para recuperar sensaciones y para amarrar un resultado bueno para volver a Barcelona con un marcador favorable para cerrar la eliminatoria y sellar el pase a una nueva final de Copa, que de ser así, sería la tercera consecutiva. Con esto en mente se han entrenado hoy los jugadores de la primera plantilla. Una sesión matutina de recuperación para los que fueron titulares en el encuentro ante el Betis. El resto del equipo, entrenó preparando ya, el encuentro ante el Atlético de Madrid.

El Barça visita el Calderón este miércoles

Rafinha volvió a entrenar con el resto del grupo, pese a que todavía no cuenta con el alta médica. Los que aún no están disponibles para el entrenador asturiano son Andrés Iniesta y Sergio Busquets, que siguen recuperándose de sus dolencias y que no estarán disponibles para el partido de Copa. Mujica, Marlon, Carbonell y Abeledo, también han participado de la sesión de este lunes.