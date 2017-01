El Barça ya se prepara para el Atlético

El Barça piensa en la Copa // Fotografía: Gerard Franco (VAVEL)

Los jugadores azulgranas han vuelto al trabajo en la mañana del martes pensando ya en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey que les enfrentará ante el Atlético de Madrid el miércoles. Para el entrenamiento, el técnico culé ha podido contar con la reincorporación de Rafinha, que ha entrenado con total normalidad tras recuperarse de su lesión que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego desde el 14 de enero. Sin embargo, no todo son buenas noticias para Luis Enrique, pues no podrá contar con dos piezas fundamentales en sus esquemas para enfrentarse al temible Atlético del Cholo. Ni Andrés Iniesta ni Sergio Busquets, aún no recuperados de sus respectivas lesiones, podrán ayudar al equipo frente a los colchoneros, de manera que no han participado en la sesión de entrenamiento.

Para completar el entreno, el técnico asturiano ha contado con la presencia de tres jugadores del filial blaugrana. Marlon, Carles Aleñá y Rafa Mujica han participado junto al resto de disponibles del primer equipo en la sesión de trabajo de la mañana.

Sin duda, Luis Enrique tendrá que reorganizar su esquema para suplir las dos bajas importantes de Iniesta y Busquets. El club prefiere no forzar a dos de sus jugadores claves para asegurar su recuperación plena y ninguno de los dos guías del Barcelona podrá estar en el terreno de juego ante el Atlético de Madrid. La recuperación de Rafinha ofrece una nueva opción para el técnico culé en el centro del campo, sin embargo, a Luis Enrique no le faltan mediocentros. Rakitic, André Gomes, Denis Suárez, Mascherano y Arda Turan, además del recién recuperado Rafinha, podrían suplir a los dos veteranos del club.

El Barça visitará al Atlético de Madrid tras el duro golpe recibido en La Liga al empatar con el Betis en Sevilla. Sin depender ya de sí mismos, los culés tienen difícil el liderato liguero, mientras que cuentan con todas sus opciones en Copa del Rey. Después de eliminar a la Real Sociedad en cuartos de final, los de Luis Enrique se preparan para volver a estar en la final del campeonato.