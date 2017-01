Luis Enrique: "El Atlético es de los mejores equipos europeos"

Google Plus

El asturiano ha atendido a los medios de comunicación. FOTO: Gerard Franco - VAVEL

El técnico del Barcelona ha salido en rueda de prensa tras concluir el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper (Sant Joan Despí, Barcelona). Con el empate ante el Betis aún en la memoria, los azulgranas ya piensan en el Atlético de Madrid, rival para las semifinales de Copa del Rey.

Este miércoles se encontrarán en el césped del Calderón a partir de las 21h y aunque Busquets progresa con su recuperación, el técnico aún no sabe si podrá contar con él en el centro del campo, aunque Rafinha sí ha recibido el alta médica. Quien no estará seguro es Andrés Iniesta, el capitán, que está dejando un hueco difícil de suplir por Denis, Arda, Rakitic o André Gomes. Además, Luis Enrique deberá hacer frente a la baja de Digne, que no ha entrado en la convocatoria por molestias en la rodilla izquierda.

En relación a las bajas y las posibles rotaciones que realizará, Luis Enrique ha dado un voto de confianza a los menos usuales: "Estoy contento con lo que tengo, con mi plantilla, superando las bajas de jugadores y los momentos complicados. Deseo que los que estén puedan rendir al máximo", decía el asturiano.

Un viejo conocido

Como bien decía Luis Enrique, ambos equipos se conocen y se han medido en muchas ocasiones. Un factor a tener en cuenta, pues hay poco margen para sorprender al rival. Por ello, Luis Enrique no quería dar por menos a los colchoneros que, pese a 'relajarse' en Liga, pelean por Champions y Copa: "Me espero una eliminatoria complicada a la altura de unas semifinales. Veremos un rival que nos discutirá durante 180 minutos", apuntaba el entrenador.

Los del Cholo Simeone, pese a ser cuartos en Liga, superaron con creces al Eibar en la fase anterior, por lo que pone en riesgo su potencial en la Copa, donde se han hecho fuertes: "Es un equipo que compite a las mil maravillas, que genera problemas, que se repliega y cierra espacios para ser complicados o que, en ocasiones, presionan alto y te discuten el balón. Es uno de los mejores equipos del mercado europeo", decía el míster azulgrana ovacionando el trabajo de los de la capital.

No confía en poder sorprender a los rojiblancos, pero sí sabe que deben hacer un partido completo para coger ventaja antes de la vuelta. El último encuentro liguero y la 'vuelta' de Champions de la temporada anterior han sido los referentes para el de Gijón: "Se podría sorprender al rival, pero tendríamos que hacer muchas cosas diferentes, y no creo que ni Simeone ni yo cambiemos. Hay cosas a rectificar para competir, pero seguiremos haciendo lo que hemos hecho", sentenciaba Luis Enrique.

Rotaciones a la vista

Con las bajas por lesión de Iniesta y Busquets, y con la recuperación de Rafinha, Luis Enrique deberá volver a tirar de banquillo para encarar a los rojiblancos en el Calderón. El pasado domingo fueron Rakitic, Denis y Arda los elegidos para intentar doblar al Betis, sin demasiada fortuna. Preguntado por la aparición de los menos usuales este miércoles, el técnico ha confesado que lo hará siempre que pueda, pues el bagaje de minutos en estos próximos dos meses podría acarrear consecuencias:

"O rotamos o la cosa se complica"

"La alineación viene condicionada por el número de partidos que tenemos. Queremos tener opciones en todas las competiciones, por lo que tenemos que ser eficientes en todas, no discriminar ningún partido", decía Luis Enrique para añadir después: "No hay otra solución que hacer rotaciones. Lo haré en todos los partidos que pueda para intentar ganar los títulos. Entre bajas, sanciones y cansancios, o roto o la cosa se complica", sentenciaba el técnico.

Decisiones arbitrales

El pasado domingo en el Benito Villamarín el Barcelona vivió una de las situaciones más polémicas de la semana: el colegiado no dio por bueno un gol azulgrana cuando, con repeticiones, el balón traspasaba claramente la portería bética. Un gol que no subió al marcador y que podría haber cambiado el resultado, pues después Luis Suárez sí que anotó el empate.

En relación a ello, Luis Enrique no ha querido entrar en polémica ni discutir el trabajo de los colegiados, pero sí ha apoyado la integración de tecnología en esas situaciones claves para decidir un encuentro: "Todo lo que ayude a los árbitros en jugadas claves (goles, agresiones, ...) que puedan cambiar o peligrar el encuentro estará bien ayudar con tecnología, pero a todos los equipos, no sólo al Barça", decía el técnico.

Aun así, Luis Enrique ha confesado que de no hacer un buen partido y generar más goles que el rival, los partidos no se ganan y que, al fin de la temporada, "Ganará la Liga quien más puntos sume, no decidirán los árbitros", sentenciaba el asturiano.