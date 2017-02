Luis Enrique: "Nuestro objetivo es ganar en el Calderón"

Luis Enrique durante una rueda de prensa | Foto VAVEL: Gerard Franco

Salió Luis Enrique a rueda de prensa con la consigna clara de vencer en el Calderón. No lo tendrán fácil ya que enfrente está un Atlético de Madrid que aunque no llegue en su mejor momento, nunca es fiable. Tal es así que el asturiano se ha deshecho en elogios hacia "un equipo que compite a las mil maravillas, que es muy difícil de superar, está muy trabajado y es uno de los mejores que hay en el mercado europeo".



"Tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es ganar este partido, y todo pasa por hacer un gol o marcar uno más que el rival. Habrá que jugar mejor y superar su presión alta en un escenario con ambiente muy bonito de fútbol", ha declarado.



"Si no hago rotaciones, no llegan los jugadores ni al 15 de febrero" Es lo que ha declarado de manera contundente Luis Enrique en la rueda de prensa al afirmar lo importante que son para él las rotaciones. Bien es verdad, que con este planteamiento de descanso, en la temporada 14-15 los jugadores llegaron frescos a los meses finales porque habían rotado con anterioridad y consiguieron el triplete. "Entre las bajas, algunas sanciones y el cansancio, la cosa se complica. Voy a rotar en todos los partidos que pueda, no hay más". "Estoy contento con lo que tengo y encantado con mi plantilla. Un equipo ha de superar todas las situaciones y no es el momento de hablar de los que no están, sino de ayudar al máximo a los que están", indicó el técnico del FC. Barcelona.

Luis Enrique cuenta con la baja para este partido de Busquets y de Iniesta y recupera por su parte a Rafinha. Partido duro el que se vivirá en el estadio Vicente Calderón en una competición que es talismán para el asturiano.