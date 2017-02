Suárez y Messi como antídotos de Simeone

Simeone cambió a su Atlético ante el FC Barcelona | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

El FC Barcelona ganó en el Calderón por 1-2 al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, un resultado que le otorga una buena ventaja para afrontar con garantías el partido de vuelta en el Camp Nou y ante su afición.

Los dos equipos plantearon un partido con centros del campo muy combativos y poco organizadores del juego. Por parte del Atlético de Madrid formaban con Gabi, Koke y Saúl. El FC Barcelona propuso un mediocentro con Mascherano, André Gomes y Rakitic. En la posición media del terreno de juego, con esos jugadores, los dos entrenadores buscaban más músculo y enlazar con pases directos a la delantera o a las bandas. Se preveía un partido largo y con mucho ritmo.

La gran diferencia entre los dos equipos era el posicionamiento en banda. El equipo local presentaba doble lateral en el lado derecho, con Vrsaljko atrás y Juanfran por delante, para controlar a Jordi Alba y Neymar, los integrantes azulgranas en esa misma banda. En la izquierda colchonera se situaban FIlipe Luis y Carrasco, sabiendo que Messi se situaba mucho más centrado, mientras que Sergi Roberto no pudo subir con peligro en ningún momento.

Luis Suárez rompió el planteamiento

Viendo el once de Diego Pablo Simeone, se pensaba en un partido tosco, combativo. Además, Luis Enrique entró al trapo confiando todo a la efectividad de su tridente de ataque, Suárez, Messi y Neymar. El uruguayo fue el encargado de saltar por los aires todos los planteamientos.

Mascherano (que fue un coloso en el centro del campo) a los cinco minutos robó un balón a Griezmann que le cayó a Suárez entre la línea del centro del campo y la defensa colchonera. Superó por velocidad a los dos centrales, recordando a los mejores momentos de Ronaldo, el brasileño, y batía por bajo a Moyà.

Ese gol lo cambió todo en el Atlético de Madrid. El equipo colchonero ya tenía que ser protagonista para buscar algún gol pero el once de Simeone no se lo permitía. El balón no llegaba con claridad a Griezmann, que era el único delantero del conjunto madrileño, Carrasco no recibía en posiciones donde crea peligro, Koke o Saúl no conseguían pisar el área y Juanfran cuando llegaba a situaciones de ataque, no tenía claridad en el pase porque no es su especialidad. Además, el Barcelona en ese ambiente estaba cómodo. Messi se juntó al mediocampo para organizar el juego(era el único que lo hacía) y enlazar con Neymar que empezó a ser protagonista aprovechando el paso adelante de Vrsaljko.

El Atlético de Madrid cuando tenía que replegar llegaba tarde. Koke, Saúl o Gabi no alcanzaban a Neymar principalmente y en consecuencia los centrales no podían marcar bien los movimientos de Suárez. El uruguayo tuvo el segundo gol poco después de marcar el primero pero pecó de exceso de generosidad y sirvió a Neymar que no pudo rematar. El equipo colchonero seguía reculando demasiado cuando atacaba el FC Barcelona. Eso lo vio Messi, que lee el juego como nadie, y a la altura del área dio un pase atrás para recibir sólo y así marcar el segundo gol con un disparo potentísimo dentro del área. El partido estaba muy inclinado hacia el lado azulgrana.

Torres cambió la cara al Atlético

Simeone, en la reanudación, devolvió al planteamiento caracterítico de su 'Atleti'. Quitó a Vrsaljko para poner a Fernando Torres. Juanfran volvió a su posición habitual y arriba se juntaron el delantero madrileño con su complemento Griezmann. Y el equipo colchonero dominó con claridad.

Los mediocentro Koke, Saúl y Gabi ya tenían ese jugador arriba con claridad que pudiera bajar el balón y disputarlo por arriba. De hecho en el minuto 49, Gabi hizo una pared con Torres, con taconazo del delantero, que le dejó solo ante el portero pero Jordi Alba evitó el gol en el último suspiro. El FC Barcelona dio un paso atrás y su medio del campo estaba superado. Necesitaba tranquilidad y no tenía un solo jugador que pudiera hacerlo. La dinámica se había cambiado y ahora el Atlético de Madrid estaba cómodo mientras que el Barça sufría

El gol del conjunto colchonero era inevitable, ante el asedio a la portería de Cillessen. Godín asistió de cabeza dentro del área hacia Griezmann que solo dentro del área pequeña, ponía el 1-2. Luis Enrique reaccionó poniendo a Denis Suárez y Rafinha para sustituir a Rakitic y André Gomes y así tener más control en el centro del campo. Del minuto 65 al 80 lo consiguió e incluso pudo marcar el tercero de las botas de Neymar. Pero en los últimos diez minutos y tras dar entrada Simeone a Gameiro y Gaitán, el Atlétido de Madrid volvió a dominar y tuvo el empate en las botas de Torres tras un robo de Gabi a Mascherano en la misma frontal del área azulgrana.

Al final, el FC Barcelona ganó por 1-2 gracias a la gran efectividad de Suárez y Messi, que no tuvo el Atlético. La primera parte fue dominada claramante por el equipo azulgrana, mientras que la segunda por el equipo colchonero, tras modificar Simeone su planteamiento inicial y volver a su Atleti que le ha dado tantos triunfos.