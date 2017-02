Ernesto Valverde y la pócima mágica contra el Barcelona

Google Plus

Ernesto Valverde | Fotografía: Mª José Segovia - VAVEL

Si el fútbol es un deporte tan seguido en el mundo es porque ningún equipo es imbatible. Que el lector se imagine un fútbol donde un equipo siempre gana, nunca se doblega, no conoce la derrota. Hasta los más grande han sufrido crisis y también los más pequeños han vivido momentos de gloria. Esa es la salsa del fútbol. Incluso en la etapa más gloriosa de equipos como el Barcelona. El cuadro azulgrana es el único del planeta que se ha hecho con dos tripletes y un sextete. Y, aún así, está lejos de alcanzar la perfección. Siempre hay un fallo en el sistema.

Pocos entrenadores han logrado encontrar una tónica que consiga doblegar este Barça. Se podrían contar con los dedos de una mano. Y uno de ellos es sin duda Ernesto Valverde. Un técnico que durante la mayor parte de la temporada pasa inadvertido para buena parte España. Sin embargo, el entrenador del Athletic Club se está haciendo un nombre y su pócima para poner en aprietos a los azulgrana la han conseguido muy pocos aparte de él.

Los números hablan por sí solos. Valverde, desde que es entrenador, se ha enfrentado al Barcelona en 26 ocasiones, más que a ningún otro equipo en su trayectoria. Su balance frente a los culés es de cuatro victorias, ocho empates y catorce derrotas. En un principio parecen datos muy negativos, pero que el lector le de la vuelta a las cifras. El Barça ha ganado el 53% de los partidos en los que ha tenido enfrente al txingurri. En conclusión, los azulgranas pinchan prácticamente uno de cada dos partidos que juegan contra Valverde. Muy pocos entrenadores pueden presumir de este dato.

La receta de la pócima de Valverde

Conseguir que el Barça sufra con cada partido no es cosa de un día. Desde que Valverde se enfrentara al cuadro catalán por primera vez en agosto de 2003, el txingurri ha ido perfeccionando su sistema hasta el punto de que es capaz de jugarle de tú a tú. ¿Cómo lo ha logrado? Estas pueden ser las causas.

1. El enemigo está en casa. La etapa gloriosa del Barça se empezó a fraguar a partir de la década de los 90, cuando Johann Cruyff cogió el timón del equipo azulgrana. Precisamente en esa etapa, Ernesto Valverde defendía la elástica culé. En su etapa como jugador, el txingurri estuvo en el Barcelona entre 1988 y 1990. No tuvo demasiada regularidad en aquellos dos años. Sólo jugó 22 partidos y anotó ocho goles.

Sin embargo, Valverde coincidió con los Guardiola, Laudrup, Koeman, Zubizarreta, Bakero y todo ese elenco de jugadores blaugrana que marcaron un antes y un después. El txingurri, como se dice coloquialmente, conoce la casa. Y no hay mejor enemigo que aquel que del que se sabe.

Fotografía: FC Barcelona

2. La experiencia en la derrota. Como si se tratara del famoso método ciéntifico, para conseguir esta patente, Ernesto Valverde ha utilizado la famosa técnica del ensayo y error. Contra el Barcelona ha utilizado varios sistemas antes de conseguir el apropiado. 4-5-1, 4-4-2 o 4-4-1-1, algunos de ellos con catastrófico resultado. Antes de lograr dar con la tónica, el Barcelona ha sido capaz de golear al txingurri en más de una ocasión.

Que el lector se imagine victorias muy cómodas para el Barcelona. 6-0, 2-5, 3-0, 1-3...Valverde ha perdido por todos esos resultados contra el equipo azulgrana. Al igual que ha conseguido que los catalanes sufrieran, el más que nadie sabe lo que es sufrir una contundente derrota. Y cuando la mayoría intenta hacer borrado de memoria cuando recibe seis goles, el txingurri ha aprendido hasta lograr dar la clave.

El lector ya sabe las causas, ahora sólo hace falta saber cómo funciona el sistema. ¿Qué tienen de especial los equipos de Valverde para hacer daño al Barça? Todas las respuestas, a continuación.

1. Superioridad en el centro del campo. El Titanic era el barco más poderoso de su tiempo, pero en el momento que las aguas inundaron la sala de máquinas, el imponente navío se hundió. Así funciona el método Valverde. El txingurri sabe que aunque el temible tridente formado Messi, Suárez y Neymar es de lo más letales del planeta fútbol, es el centro del campo la sala de máquinas donde el Barça fragua sus jugadas.

Para ello, el técnico del Athletic pretende crear superioridad en el centro del campo y no hay formación más capaz para ello que el famoso 4-2-3-1. Un doble pivote férreo, dos interiores veloces y un mediapunta solvente para impedir que el centro del campo del Barça empiece a crear. En el 4-3-3 azulgrana sólo hay tres centrocampistas por cinco leones. Es ahí donde Valverde empieza a ganar la batalla táctica. Si consigue que sus mediocentros estén bien posicionados, el primer envite cae de su lado. Ésta fue la disposición táctica con la que ganó en la ida de octavos de la Copa del Rey:

2. Presión incansable hasta la portería. Cualquiera se conformaría con ganarle la partida al Barça en el centro del campo. Valverde es uno ellos. El txingurri quiere que los azulgranas se encuentren lo más incómodo posible en todas las partes del campo. Es por ello que durante los primeros compases de cada partido, el Athletic hace una presión muy fuerte en la zaga culé. Los defensas se ven obligados una y otra vez a jugar con su portero (en este caso será Ter Stegen) y éste o arriesga o se quita el balón encima.

En este sentido, Valverde decide adelantar sus líneas de una manera muy clara. Raúl García se pone a la altura de Aduriz para incomodar a los centrales y al portero y los extremos como Iñaki Williams o Iker Muniaín siguen de cerca a los laterales. Al final, el que más va a tener el balón será el guardameta. De hecho, Ter Stegen tocó el balón más veces que nunca en San Mamés, en el partido de la primera vuelta.

3. Poderosos en el juego aéreo. El Athletic es uno de los equipos con más media de altura de todo el campeonato y es por ello que las jugadas de estrategia y los balones colgados al área son sus mejores armas. Aymeric Laporte (1,89), Mikel San José (1,86), Raúl García (1,84) o Sabin Merino (1,87) ya saben lo que es probar fortuna de cara portería y la mayoría de ellos ya se han estrenado como goleadores esta temporada.

Eso sí, la gran amenaza para los intereses del Barça siempre va a ser Aritz Aduriz. El ex del Valencia no destaca por su altura (1,82), pero es un nueve que mide muy bien los tiempos, lo que le hace también temible en el juego aéreo. Es el cuarto jugador en activo que más goles le ha marcado a los azulgrana (nueve en 27 partidos) y a sus 35 años tiene una experiencia más que probada en estos partidos.

4. Intensidad en la defensa. Por muy acertado que pueda estar el ataque de los leones, la defensa es la clave para que el Barcelona sea incapaz de ganar. Valverde pide intensidad, no dejar metros a los Messi, Neymar, Suárez y compañía. No pueden dejar que los culés creeen, así que lo habitual es ver mucho juego parado cuando el Barça tiene el balón. En la eliminatoria de octavos de Copa del Rey, el Athletic cometió entre los dos partidos un total de 37 faltas (veinte en la ida y diecisiete en la vuelta).

Si va por delante en el marcador, el Athletic no tiene ningún problema en pasar a tener tres centrales. Iturraspe o San José se meten entre los centrales y se improvisa un 5-4-1, con Aduriz como única referencia ofensiva. Incluso se ha visto como la zaga bilbaína ha pasado a tener seis defensores si el marcado es favorable en los últimos instantes del partido.

El antídoto de Luis Enrique

El lector acaba de ver las cartas con las que juega Valverde. Ahora, la pregunta es más que obvia: ¿Qué puede hacer el Barça para contrarrestarlo? El txingurri tiene un método, pero hay que volver a la frase inicial: siempre hay un fallo en el sistema. Si Luis Enrique quiere salir victorioso esta jornada y seguir teniendo opciones para el título liguero, estas son las claves:

1. Contrarrestar la presión con más presión. Por momentos se ha visto a un Barça sin ideas, con poca actitud cuando equipo le busca en su propio campo. El Athletic no se espera a un Barcelona aguerrido, que desde el tridente vaya a apretar la salida del balón. Luis Enrique debe entender que la única forma de incomodar al Athletic es que caiga en su propia trampa.

En el partido de ida de seminales de copa frente al Atleti, Messi fue el tercer jugador del Barça que más balones recuperó. Si el ataque azulgrana tiene esa misma actitud, el Athletic se verá obligado a hacer justamente lo que busca en su rival, rifar el balón o arriesgarse a perder el esférico en una zona muy delicada.

2. Hacer daño desde el pitido inicial. Las mejores partidos del Barça a los equipos de Valverde han llegado cuando el cuadro catalán se ha adelantado muy pronto en el marcador. En el 6-0 liguero de la pasada temporada, el equipo culé ya mandaba en el marcador en el minuto 7; en el 2-5 de la 14/15, Messi había marcado en el quince de juego; cuando entrenaba al Espanyol en la temporada 2006/07, el Barcelona se llegó a poner 2-0 en el minuto trece y ya encarriló el partido.

La orden es sencilla. Si a la presión constante se le añade la garra y ocasiones desde el principio, el gol estará al caer. En este sentido, el Athletic puede dar un bajón importante si encaja un tanto al poco de comenzar el partido. Esta temporada los leones han pinchado en tres partidos (2-1 con el Real Madrid, 1-0 ante el Betis y 2-2 con el Atlético Madrid) habiendo encajado gol en los primeros veinte minutos de partido.

3. Buscar la intensidad, no evitarla. Puede parecer algo trivial, pero no es lo mismo jugar contra once que contra diez o nueve. El Athletic es muy intenso en defensa y el Barcelona tiene a jugadores capaces de convertir esa intensidad en tarjetas. Esta misma temporada lo demostró, capaz de acorralar a los leones jugando con dos jugadores más.

El tridente es la mejor arma para provocar faltas, pero también el Barça tiene en el banquillo a jugadores capaces de desquiciar a su rival. Denis Suárez, Rafinha o Arda Turan tienen ese desparpajo y la inteligencia para forzar tarjetas. Son jugadores ágiles, que esconden el balón a la perfección y que en caso de verse acorralados saben como buscar el contacto.

4. Solidaridad a la hora de sacar el balón. Si el Athletic logra imponer su estilo y presionar lo más arriba posible, depende del Barça salir con el balón jugado o rifar el esférico. En este sentido, conviene que los jugadores retrasen su posición para ayudar a retener el balón con criterio. Sobre todo si Sergio Busquets e Iniesta no llegan al partido. Los Rakitic, André Gomes, Arda Turan y compañía deben de estar impecables en las ayudas, ofreciendo paredes y saliendo de la cueva con potencia.

Si hace falta, Messi puede activar su función de todocampista y bajar al centro del campo para ayudar a sacar el balón controlado. Neymar también es un especialista en este sentido, aprovechando el más mínimo espacio para hacer un cambio de ritmo. La última opción debe ser siempre el pelotazo, el Barça tiene jugadores de sobra capaces de empezar una jugada con criterio aunque la presión sea alta. Depende de ellos mismos ser solidarios los unos con los otros. No es lo mismo iniciar el ataque con dos futbolistas que con cinco.