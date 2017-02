La pizarra: el triunfo de los actores secundarios

Fotografía: Alberto Rodríguez Francisco

Mil ojos estaban puestos esta jornada en el Camp Nou. Con el partido del Real Madrid en Vigo aplazado, el Barcelona no podía fallar si quería dormir esta jornada un poco más cerca del liderato. Eso sí, la gran complicación iba a ser la de mezclar las ansias por hacerse con la Liga con la orden de descansar para la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid ¿Forzar o no forzar a las estrellas? ¿Dar descanso a los más habituales y arriesgarse a sufrir ante el Athletic Club? Luis Enrique se enfrentaba a una decisión más que complicada.

Decía Aristóteles que la virtud está en el término medio, así que el técnico azulgrana no dudó en llevar la famosa frase a la práctica. Por un lado, dejó a intocables del once inicial fuera de la alineación e incluso de la convocatoria. Luis Enrique no quiso arriesgar con Iniesta y Busquets, a los que él considera indispensables para el partido copero. Tampoco jugó Luis Suárez, máximo artillero de LaLiga Santander. Sergi Roberto, Jordi Alba también fueron otros pilares que el entrenador blaugrana decidió reservar.



Pero por otro lado el once no estuvo carente de sus estrellas. Neymar y sobre todo Leo Messi salieron desde el inicio. El argentino no acabó el partido para poder dosificarse, mientras que el brasileño lo completó. La tarjeta amarilla que recibió en el Vicente Calderón hace que no pueda jugar el choque de vuelta, así que Luis Enrique decidió darle continuidad. Ter Stegen, portero titular en Liga y esa pareja de centrales formada por Piqué y Umtiti cerraron el capítulo de los intocables.

Quizás la clave del partido no estuvo en el apartado más táctico. Luis Enrique, consciente del famoso 'método Valverde' contra el Barça, alineó a los jugones, a los que más buscan el preciosismo del equipo. Rafinha y Arda Turan cumplieron su papel a la perfeccióm, y las ayudas que ofrecía Messi retrasando su posición hicieron que la presión del Athletic fuera por momentos nula.

Lo realmente importante para la pizarra azulgrana fue cómo tuvo que maniobrar Luis Enrique cuando empezó a lidiar con las lesiones. Con la de Piqué, que se tuvo que retirar al descanso por una sobrecarga, el asturiano dio orden de entrada a Mascherano. El argentino, que había desempeñado bien su función de pivote ante el Atlético de Madrid, tenía que retrasar su posición para formar pareja con Umtiti. La otra opción era centrar a Mathieu y dar entrada a Jordi Alba, pero el entrenador no quería sobrecargar más a sus jugadores.

Menos problemas tuvo a la hora de afrontar la lesión de Rafinha. El croata Ivan Rakitic ocupó su posición. Lo importante de este cambio fue lo que no se vio. Luis Enrique tenía también la opción de meter a Denis Suárez y dejó al canterano en el banquillo. Una maniobra a priori desapercibida pero que hace ver que el gallego tiene muchas posibilidades de ser titular en la vuelta de Copa del Rey.

Eso sí, el gran cambio táctico que sentenció el partido fue curiosamente el retirar del campo a su estrella. Jugar noventa minutos sabiendo que va a jugar el partido copero completo es una sobrecarga importante, incluso para Messi. Lo llamativo estuvo en su sustituto, Sergi Roberto. El de Reus ocupó su ya habitual posición en el lateral diestro. Luis Enrique por tanto adelantaba definitivamente a Aleix Vidal como extremo.

Hasta el momento del cambio, Aleix estaba como lateral, aunque era un auténtico puñal por banda derecha y ya había protagonizado algunas internadas interesantes. Siendo la resistencia una de sus virtudes, el de Valls aprovechó la oportunidad de estar en la delantera y en uno de esos desmarques arriba anotó el tercer y último tanto del partido. Luis Enrique sonreía en la zona técnica. El movimiento de pizarra había funcionado.

No hizo falta por tanto de un partido sumamente táctico para vencer al Athletic del txingurri Valverde. Al Barça no le interesaba un partido loco y trabajó para conseguirlo. Los leones, que tuvieron internadas muy importantes para hacer daño a la zaga blaugrana estuvieron con la pólvora mojada. Los cambios de Luis Enrique funcionaron, los menos habituales cumplieron y apenas hizo falta que las estrellas se exprimieran para doblegar al conjunto vasco. Un 3-0 trabajado pero también tranquilo para un Barcelona que sigue sin renunciar al título liguero.