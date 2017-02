Previa FC Barcelona – Atlético de Madrid: batalla por la final

Google Plus

La visita del Atlético en la Ciudad Condal garantiza, en su totalidad, espectáculo y buen fútbol. No pasan desapercibidos sus duelos aguerridos e intensos impregnando la esencia de estos dos colosos que luchan temporada tras temporada por coronar la cima del deporte rey. La Copa les cita la noche del martes para fraguar la última batalla antes de llegar a la final. Una plaza y dos aspirantes de gran envergadura sobre el verde del Camp Nou en busca de cerciorar su primera presencia en una final esta temporada.

Bajo la batuta de Luis Enrique, el Barça parece haber superado el golpe anímico sufrido en el Benito Villamarín. Atrás quedó el sabor amargo ante el Betis al imponerse con claridad ante el Atlético en el Calderón y en la última jornada liguera frente al Athletic. Las rotaciones en el vestuario azulgrana vuelven a sonar con notas melódicas garantizando así la confianza del técnico asturiano en sus pupilos menos habituales. Recuperada la segunda posición de la Liga y acumulando en su bagaje nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota, el Barça buscará con ahínco la plaza que garantice su presencia en la final de Copa del Rey por cuarto año consecutivo.

Por su parte el Atlético sigue en su afán de recuperar el estilo que catapultó a los hombres de Simeone a lo más alto. Superado el bache liguero, los colchoneros tratarán de terminar de espantar sus últimos fantasmas con una actuación que les lleve a la codiciada final de Copa, hazaña que no logran desde hace cuatro años. Asentados en la cuarta posición de la tabla y convencidos de que la ascensión liguera es posible, culminar la remontada en las semifinales empaparía la moral atlética, plenamente confiada en ello.

Suman todos

Desde Can Barça se empieza a vislumbrar el momento crucial de la temporada y el equipo azulgrana llega confiado a la gesta. La buena actuación de los azulgranas en la ida de las semifinales de Copa y ante el Athletic en la última jornada liguera dota de fe y credenciales suficientes al equipo para creer en la remontada en esta segunda parte de la temporada. Luis Enrique ha vuelto a recuperar la confianza de los hombres menos habituales, erguidos de nuevo sobre el verde y capaces de disputar sin complejos la titularidad a los más aventajados de la clase. La mejor versión de Aleix Vidal, soberbio e impoluto en sus últimas actuaciones, el destape de Denis Suárez o el olfato goleador de Paco Alcácer son la prueba de que en este Barça siguen sumando todos.

Para cerciorar la eliminatoria, Luis Enrique podrá contar de nuevo con la presencia de dos capitanes y a su vez pilares indiscutibles en la sala de máquinas azulgrana. Andrés Iniesta y Sergio Busquets han vuelto a entrenarse con normalidad con el resto de sus compañeros y estarán disponibles para saltar sobre el césped del Camp Nou. El francés Lucas Digne acompaña las buenas noticias en la enfermería ‘culé’, quedando prácticamente vacía de cara al momento más competitivo de la campaña. Sólo Rafinha Alcántara, con una fractura nasal, se reserva sus opciones para el choque. La duda sobre el once persiste en saber si el asturiano incluirá a los dos capitanes desde el inicio o por el contrario garantizarán la frescura del equipo en la reanudación. Listos y esperando su turno se asientan en la recámara Ivan Rakitic y Javier Mascherano, incombustibles en los últimos encuentros del Barça y preparados para tomar las riendas en una medular sobrada de efectivos.

Menos dudas aparecen en el ataque. Con Neymar Jr sancionado por acumulación de tarjetas, Arda Turan cotiza al alza para ocupar su lugar en la banda izquierda y medirse como titular al que fue su equipo durante cuatro temporadas. Como colchonero logró alcanzar los 22 goles, siete menos de los que lleva con la elástica azulgrana en la mitad de temporadas. Suárez y Messi apuntalarán la ofensiva azulgrana, sin perder de vista la actuación del argentino: una tarjeta amarilla frente al Atlético tumbaría la presencia del rosarino en una hipotética final de Copa.

Recuperar la esencia

Diego Simeone sigue sumido en la ardua tarea de devolver al Atlético a lo más alto. Las dos finales perdidas en menos de tres años en la Liga de Campeones ante idéntico rival pasan demasiada factura en una plantilla que quiere volver a ganar. Superado, a priori, el bache liguero que le relega a la cuarta plaza de la tabla, el técnico argentino lidera el espíritu de una hinchada que ansía volver a festejar un título. La Copa del Rey se presume como el bálsamo más suculento para saborear de nuevo las mieles de un éxito que nunca debieron dejar escapar.

Para intentar la machada en el Camp Nou la artillería ofensiva ha desplegado todas sus armas. El último en alzar su voz sobre el verde del Vicente Calderón ha sido Fernando Torres. El eterno niño de Fuenlabrada se reencontró con el gol en Liga cuatro meses y medio después. Pese a perforar la portería del Guijuelo en la Copa, el canterano del atlético no celebraba un gol en Liga desde el 11 de septiembre frente al Sporting. Ante el Leganés, y por partida doble, Fernando Torres apuntaba el camino que debe seguir el Atlético en Can Barça. En las manos de Simeone recae la decisión de otorgarle la titularidad en el feudo azulgrana para escoltar al gallo Griezmann en busca de los goles que acerquen a los colchoneros a la soñada final.

El que no se vestirá de corto será Gabi Fernández. El capitán cumplirá partido de sanción ante el Barça y protagoniza la baja más sensible del Atlético en el partido de vuelta. El hueco en el once podría estar reservado para Saúl Ñíguez y Yannick Carrasco, ambos candidatos de garantía para suplir la ausencia del capitán.

Jesús Gil Manzano a escena

El partido correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se disputará en el Camp Nou (Barcelona), inaugurado el 24 de septiembre de 1957 y con capacidad para 99.354 espectadores.

El árbitro designado por la RFEF para repartir justicia es Jesús Gil Manzano del colegio extremeño. A sus 32 años acumula un total de 79 partidos arbitrados en Primera División desde su debut el 25 de agosto de 2012 en La Rosaleda en un Málaga CF – RCD Mallorca (1-1). Se convierte en árbitro FIFA el 1 de enero de 2014, y ya sabe que es arbitrar un duelo entre estos dos colosos del fútbol español. El 28 de enero de 2015 arbitró la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey en la victoria del Barça en el Vicente Calderón (2-3).

Convocatorias posibles

FC Barcelona: Jasper Cillessen, Masip, Aleix Vidal, Sergi Roberto, Javier Mascherano, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Lucas Digne, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Arda Turan, Denis Suárez, Ivan Rakitic, André Gomes, Paco Alcácer, Luis Suárez y Leo Messi.

Atlético de Madrid: Miguel Ángel Moyà, André Moreira, Juanfran Torres, Savic, Godín, Filipe Luis, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Yannick Carrasco, Nico Gaitán, Kevin Gameiro, Lucas Hernández, Antonio Moya, Ángel Correa, Fernando Torres, Antoine Griezmann y Vrsaljko.

Alineaciones posibles