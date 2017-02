Los Barcelona - Atlético, muy igualados en la Copa

Google Plus

El Barcelona en el Calderón en la temporada 04/05 / FOTO: Juan del Campo

Esta semana se disputa en el Camp Nou un partido de recio arraigo copero, el martes 7 culés y colchoneros disputaron al segunda parte de la semifinal que tuvo su primer acto n el Vicente Calderón y donde el Barcelona consiguió una valiosa victoria por 1-2. La primera parte fue de claro dominio azulgrana que llegó al descanso con 0-2, sin embargo la segunda mitad los colchoneros espoleados por su público pusieron cerco a la meta culé pero solo pudieron perforarla en una sola ocasión aunque el conjunto del Manzanares mereciera algo más en estos segundos 45 minutos.

Las eliminatorias coperas entre culés y colchoneros siempre han sido apasionantes y el público disfruta de estos enfrentamientos que se han producido durante 23 ocasiones a lo largo del recorrido histórico copero. La primera vez que se enfrentaron fue en el año 1925 y el Barcelona se impuso a su rival Atlético en el partido de desempate donde los blaugranas ganaron por 3-2 en el estadio blaugrana. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la temporada 2014-2015 y el resultado fue del mismo color que en la primera ocasión y el resultado volvió a ser favorable a los blaugranas que posteriormente consiguieron el título de Copa.

23 eliminatorios

El balance de los 23 eliminatorias coperas con finales incluidas es ligeramente favorable al conjunto de la Ciudad Condal que se ha impuesto en 13 ocasiones mientras que los rojiblancos del Manzanares lo han conseguido en 10 ocasiones. Todas estas eliminatorias han sido siempre muy competidas y ambos equipos han intentado dar el máximo posible porque sabían la talla y categoría del rival al que se enfrentaban, el Barcelona es actualmente el rey de copas habiendo superado hace unos pocos años al conjunto bilbaíno del Athletic que era considerado por todos como el equipo copero pro excelencia.

Dos finales en las temporada de 1926 y 95/96

Entre estas 23 eliminatorias destacan dos finales, correspondiendo un título a cada uno de ellos. En el año 1926 se impuso el Barcelona por un ajustado 3-2 en el marcador, mientras que en la temporada 95/96 el conjunto rojiblanco que había conquistado la Liga se hizo con el doblete al derrotar al club catalán en la final disputada en la Romareda de Zaragoza con un gol de Pantic.

Anécdotas

Todavía perdura en la retina de los seguidores rojiblancos el gol de cabeza de Miliko Pantic que dio el triunfo al Atlético en la prórroga en la temporada 95/96, en honor a esa mítica jugada se conserva en el Manzanares un busto de Pantic y en todos los partidos que el Atlético disputa en su campo se coloca en el banderín de córner un ramo de flores en recuerdo del jugador yugoslavo.

Otra anécdota de las eliminatorias ocurrió en la temporada de 1968, ambos equipos disputaron una semifinal que se decantó a favor del Barcelona que aunque había perdido 1-0 en su visita al Calderón en el partido de vuelta le endosó un contundente 3-1 al conjunto madrileño. El jugador que había sido uno de los firmes pilares de la delantera rojiblanca, el portugués, Jorge Mendoza había sido traspasado ese año al club catalán y realizó un soberbio partido en la victoria de 3-1 con al que el Atlético se despedía de la Copa. Muchos aficionados rojiblancos añoraron a Mendoza cuando le vieron vestido con la zamarra blaugrana y pensaron que distinto podría haber sido el resultado si el portugués hubiera jugado en el Atlético y no en el Barcelona como hizo.

A esta eliminatoria llega el Atlético no muy fino de forma pero el conjunto rojiblanco se crece ante los rivales potentes y el espíritu combativo que los ha inculcado el técnico argentino Simeone hará que el Atlético le ponga difíciles las cosas a los blaugranas, en principio parece favorito el Barcelona ya que el Atlético necesitaría marcar al menos dos goles y no recibir ningún tanto en su red y parece difícil que las figuras azulgranas no sean capaces de anotar algún gol. En todo caso el partido entre estos dos gigantes es una oda al fútbol.