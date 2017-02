Luis Enrique: "Estamos en la final y vamos a intentar ganarla"

Foto: Ernesto Aradilla-VAVEL

El conjunto blaugrana se enfrentó al Atleti una vez más en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Fue un partido muy sufrido para ambos clubes, acabando en empate gracias a un tanto de Luis Suárez (1-1), resultado que le servía a los culés tras ganar 1-2 en el Calderón. El FC Barcelona conseguía así su billete a la final de la Copa del Rey, un paso más cerca del título.

Luis Enrique, tras finalizar el encuentro, habló ante los medios analizando el difícil partido y su descontento con la actitud del equipo: "Ha sido un proceso duro y difícil, con dos eliminatorias en el mes de enero ante rivales complicados. El equipo hace historia, aunque hoy no lo ha hecho a través del juego, sino de otros valores. Hoy nos hemos equivocado porque el rival nos ha metido atrás y no hemos sabido salir. Hemos perdido muchos balones, pero tenemos que fijarnos en lo positivo, analizar lo ocurrido y mejorar". Además, también recalcó el papel de la afición en el Camp Nou: "Hoy tenemos que felicitar a la afición, porque a pesar de que no le hemos ofrecido buen fútbol ni diversión, no has ayudado en los momentos más delicados. Estamos en la final y vamos a intentar ganarla".

El técnico blaugrana insistió en el partido disputado, resaltando tanto más partes malas como las buenas, a pesar de no ser tantas: "Para poder hacer un balance real del partido no queda otra opción que hacerlo en casa y pararme a ver las cosas que han pasado. La fase que más me gustó fue el inicio del segundo tiempo, hasta cuando Aleix estaba preparado para salir y se ha producido la expulsión de Sergi Roberto, que nos han entrado los miedos .Y la fase que menos me gustó fue aquella del primer tiempo en la que no parecíamos el equipo que solemos ser, el equipo que ha conquistado esta final. Al final han pasado tantas cosas, que era peligroso llegar a la prórroga por lo que habíamos mostrado en el partido". También nombró la vuelta de los lesionados que tuvieron minutos ante los colchoneros: "Hemos sacado a Iniesta y Busquets, pero se ha visto que no están para muchos minutos".

Sin embargo, Luis Enrique intentó quedarse con lo bueno de la situación: "Con lo que ha pasado en estos 90 minutos no hemos merecido este resultado, pero en la Copa nos hemos enfrentado a grandes rivales y sin duda merecemos estar en la final".

Una de las cosas más destacadas del partido fue el papel del guardameta Cillessen, afirmando lo siguiente: "Para eso tenemos dos porteros. No les fichamos solo por ser rubios, altos y guapos. Hoy ha estado muy bien".

Respecto a la parte negativa, la segunda amarilla que vio Luis Suárez y la posibilidad de recurrir para que el delantero uruguayo no se pierda la final, el técnico culé comentó que: "Soy partidario de recurrir todo lo que se considere que debe hacerse, pero mira los antecedentes y verás qué pasa con los recursos. Me sabe mal que se pierdan la final, pero lo importante es que el Barça ha llegado a la final. Sólo hay dos equipos que están en disposición de ganarla y uno de ellos es el Barcelona".

Además, se le recordó que era su tercera final de Copa consecutiva y la cuarta del club, a lo que Luis Enrique contestó que: "Son datos positivos, maravillosos. Significa que es un club ganador, los jugadores tienen ambición y la afición está a la altura".

Por último, el técnico asturiano se quejó del calendario, debido a los apretados meses de enero y febrero, que han dejado algunas lesiones por el camino: "Ahora empezamos a recuperar a jugadores y el calendario empieza a aliviarse, aunque aún queda mucho. Me gustaría que se comparase qué equipo en Europa ha disputado tantos partidos en enero y lo que llevamos de febrero, con ciclos cortos además entre partidos, de sólo 60 horas en vez de las 72 horas que un jugador necesita para recuperarse. El calendario es atroz y provoca que la gente esté cansada y se lesionen".