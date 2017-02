Luis Suárez: “En el fútbol todo es posible”

Google Plus

Luis Suárez en la Supercopa de España. Foto: Juan Ignacio Lechuga, VAVEL

Líder dentro y fuera del campo. El uruguayo siempre aparece tanto en el área rival como fuera de los terrenos de juego. Con motivo del cierre del 12º Llibre Solidari, Luis Suárez ha atendido a los medios informativos que cubrían el acto literario con motivo de su apadrinamiento en esta edición: "El futbolista sabe que es una imagen mundial, pero fuera tiene una familia y una responsabilidad. Hay mucha gente que nos necesita, y yo intento estar siempre que se me necesita, sobre todo cuando hay niños implicados”.

Resonante todavía la dura derrota ante el París St. Germain, el delantero charrúa no ha querido esconderse a la hora de buscar culpables: “Los responsables somos todos, cuando ganamos y también cuando perdemos”. Frente a los parisinos, el equipo azulgrana mostró su cara más aciaga, aturdido ante un vendaval galo que anulaba por completo al cinco veces campeón de Europa. "Los ánimos son complicados, como cualquier derrota duele", ha reconocido el jugador, pero sigue confiando en la plantilla, “un equipo capaz de revertir situaciones difíciles". El partido de vuelta, que se aparca hasta el próximo 8 de marzo, obligará a los de Luis Enrique a intentar la machada de revestir el 4-0 en su feudo, algo que no ha conseguido ningún equipo en la historia de las competiciones europeas. Pese a ello el uruguayo ha reconocido que la plantilla es "consciente de la situación" y sabe "qué tiene que hacer" en el partido de vuelta, sin dudar en afirmar que "la remontada es difícil" pero que "en el fútbol todo es posible".

Las prioridades del equipo parecen claras, sumidas en evitar una espiral negativa que afecte el ánimo de una plantilla que sigue luchando por resarcirse en la Liga y no descolgarse de la pugna por el liderato. Para afrontar los próximos partidos, el uruguayo ha declarado que el equipo está "más unido que nunca", añadiendo que no tienen que hacer mucho caso "ni a los ataques ni a los elogios". El fútbol no está dispuesto a dar una tregua y domingo el vigente campeón liguero recibe a un Leganés muy necesitado de puntos para salir de la zona más caliente de la tabla.