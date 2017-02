Luis Enrique: "Está en nuestras manos seguir siendo un equipo que juegue desde atrás"

Google Plus

Foto: Jordi Echevarría - VAVEL

Luis Enrique ha sido, una vez más, claro y conciso en la rueda de prensa con los periodistas. Las preguntas sobre el partido del PSG han sido constantes, pero el técnico ha decidido dejar aparcado el tema y centrarse en el compromiso liguero de este fin de semana. "Para el partido de vuelta queda casi un mes. No podemos centrarnos en ese choque".

Aparcado, pero no olvidado

A pesar de que quiso dejar a un lado el varapalo del martes, las cuestiones sobre ese partido fueron muchas. Un periodista quiso saber si la goleada podría afectar a la moral de los futbolistas para el futuro, hecho que no tardó en afirmar Luis Enrique. "Es evidente que el 4-0 puede afectarnos en los partidos que vienen. Es un resultado muy grande como para que no nos afecte".

Clara crisis de juego

Las preguntas sobre el estilo ADN Barça también fueron una constante en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El entrenador asturiano afirmó que "es cierto que estos últimos meses los equipos nos están apretando mucho y no encontramos soluciones. Es un problema que debemos acabar con él cuanto antes".

Vivos en las tres competiciones

Al ser cuestionado sobre las opciones del conjunto azulgrana en liga, Luis Enrique siguió con la tónica de las últimas semanas. "Estamos vivos en las tres competiciones. En una de ellas estamos algo tocados, pero en las otras dos seguimos muy vivos. Segundos en liga y finalistas de copa".

Decisiones unilaterales con el filial

La falta de confianza en la cantera es una evidencia y por el método de trabajo con el filial fue preguntado el míster, aspecto que no tuvo problema en explicar. "Cada área es individual. Cuando Pep era entrenador y yo estaba en el filial, cada uno trabajaba por su lado y tomaba sus decisiones. Ahora, con Gerard, pasa lo mismo".

Futuro sin decidir

Luis Enrique negó tener tomada una decisión sobre su futuro en el banquillo azulgrana y confirmó que "no tiene nada que ver lo que pase en los próximos partidos para la decisión que tome. Todavía no he decidido nada".