Rafa Mujica: "El gol me da confianza, lo necesitaba"

Rafa celebra su segunda diana esta temporada | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El grancanario Rafa Mujica no ha estado teniendo tantos minutos de juego como le gustaría, aunque Gerard López no ha parado nunca de elogiarle. Sabe el técnico del filial que cuando lo necesite cuenta con un ‘killer’ que sin ningún mal gesto aguarda su momento. Y cuando la oportunidad le llega no duda, no se viene abajo ni siquiera ante Marcos, uno de los mejores guardametas de la categoría de bronce, al que batió este sábado para firmar el segundo tanto de los culés en la victoria sobre el Cornellà (0-2).

El delantero, humilde como acostumbra a ser, se mostró complacido por el hecho de que su entrenador le haya permitido disputar todo el segundo período en el Nou Municipal. "La verdad es que hoy me ha dado mucha confianza con esos 45 minutos. Es necesario trabajar cada día para aprovechar las oportunidades cuando llegan", señaló.

Trabajar, trabajar y trabajar

En cuanto a sus sensaciones, tras haber permanecido tantos partidos a la sombra de sus compañeros atacantes, Mujica declaró lo siguiente: "Me sentía muy contento por los minutos que había tenido, sabía que tenía que aprovechar, trabajar al máximo para ayudar al equipo y así fue. Son tres puntos que se van para casa".

Llevaba tiempo sin marcar, necesitaba el gol

Como para cualquier delantero centrol, el gol es un factor clave. Esto mismo declaró el futbolista, que ante Cornellà firmó su segunda diana en el campeonato regular en el presente curso. "El gol me da bastante confianza, llevaba mucho tiempo sin marcar, necesitaba un gol ya y por suerte hoy ha venido", declaró el canario.

Pese a que siempre se acuerda de su familia y amigos cuando marca un gol, celebrando con una L que "mi familia ya sabe que va para ellos", según contó a VAVEL, el de éste sábado llevaba consigo una dedicatoria algo particular: "Hoy se lo he dedicado a Chechu, el delegado, que me había dicho antes del partido que sería mi día, que iba a marcar, y así ha sido".

El atacante tiene claro que el ansiado premio del ascenso de categoría llegará si el filial continúa en la línea en la que va. "El equipo está fuerte, tenemos un equipazo, todos tenemos las cosas claras, sabemos lo que queremos. Si seguimos así creo que conseguiremos nuestro objetivo", concluyó Rafa.