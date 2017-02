400 partidos para el capitán

Google Plus

Foto: Alex Gallardo - VAVEL

La historia de la humanidad se basa en los cambios. El fútbol, en muchos aspectos, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos y, por eso, también vive etapas de cambio. Actualmente, el fútbol es muy diferente al que conocíamos en el siglo veinte. La mayoría de los jugadores dan prioridad a sus posibilidades económicas por delante de sus sentimientos, por delante de la fidelidad a un club.

Es por esta razón que se aprecian y se disfrutan cada vez más los jugadores fieles a su equipo, a esos jugadores que partido tras partido se van convirtiendo en leyendas de este deporte. Uno a uno, estas leyendas vivas van aumentando su casillero de encuentros disputados hasta límites que pocos consiguen alcanzar.

Andrés Iniesta es, si ninguna duda, una leyenda del Barcelona. Y esta leyenda se ha agrandado aún más con la mágica cifra de 400 partidos disputados con la camiseta azulgrana. El partido ante el Leganés quedará para la posterioridad como el duelo número 400 de Andrés Iniesta, además de cosechar una valiosa victoria de cara a seguir en la lucha por el título de Liga.

El manchego es el segundo jugador culé con más partidos disputados en la historia de LaLiga, solo por detrás de Xavi Hernández, líder con 505. El pódium lo completa Puyol con un total de 392 encuentros jugados con la zamarra barcelonista. Migueli, con 391, y Valdés, con 387, son otros jugadores azulgranas que han logrado una importante cifra de partidos con el club catalán.

El '8' culé ha tardado prácticamente quince años para conseguir este número de encuentros disputados. Ha llovido mucho desde aquel lejano partido ante el Mallorca en 2002, cuando Louis Van Gaal decidió dar la oportunidad a un joven jugador de Fuentealbilla que no se amedrentó desde un buen principio y demostró su carácter y su calidad sobre el terreno de juego ya en los primeros duelos que jugó.

El primer título de Andrés con el primer equipo, sin embargo, no llegó hasta la temporada 2004/05, con Frank Rijkaard como comandante del barco culé. No obstante, Iniesta ya se había labrado un nombre en la parroquia barcelonista, y su papel dentro del equipo empezaba a ganar importancia. Fue con la llegada de Pep Guardiola que su papel fue simplemente indiscutible. El centro del campo del entrenador de Santpedor, Busquets, Xavi y el propio Andrés, es para muchos el mejor centro del campo de la historia no solo del Barcelona, sino también del fútbol.

El primer título tardó dos años, pero después el capitán barcelonista no ha parado de levantar copas. Rijkaard, Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino y Luis Enrique lo han visto celebrar los éxitos en forma de trofeos del club azulgrana. En total, 29 es el número de títulos que lleva hasta el momento Andrés, la misma cifra que Leo Messi. Por lo que hace a la competición que respecta este número de partidos, con los 400 choques disputados Iniesta ha ganado un total de ocho Ligas, consolidándose como uno de los jugadores que más títulos ligueros ha logrado.