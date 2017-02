Victoria experimentada

Google Plus

Este domingo empieza la reconquista de la Liga por parte del Barcelona que, sabiendo que el Madrid 'pinchó' en Mestalla el pasado miércoles, sólo ganar les puede hacer campeones a finales de temporada. Y empezarán en uno de los terrenos más complicados del calendario: el Vicente Calderón.

Ya se han visto las caras esta temporada, y recientemente con la eliminatoria de Copa, pero un duelo ante los colchoneros siempre es sinónimo de gran espectáculo futbolístico. Buen sabor de boca guardan los de Luis Enrique que, en el campeonato regular del año anterior, consiguieron volar los 3 puntos hasta la Ciudad Condal.

Con las bajas contundentes de Bravo, Piqué o Alves, el encuentro ya arrancó sin Messi en el once inicial. El argentino regresaba de su concentración con Argentina y de estrenar paternidad, por lo que no se había ni entrenado antes de viajar a la capital. El técnico decidió ser cauto y reservarlo para el final, donde dio gala de su gran talento con la esférica.

Simeone se encierra líneas atrás

Aunque las bajas en defensa eran contundentes, más aún tras la lesión de Vermaelen en los primeros minutos, el planteamiento de Luis Enrique dio sus frutos: los rojiblancos iban dando pasos atrás, sin salir a pelear la posesión ni ocupar las bandas, como hacen normalmente, ya que los azulgranas les ahogaron con una presión alta que frenaba sus salidas en tromba.

Messi y Neymar anulan a Torres

No habían pasado 30 minutos que Rakitic amenazaba a Oblak con un potente disparo que solventó el guardameta. El Calderón empezaba a enmudecerse cuando también vieron llegar a Suárez, que estalló el balón en el travesaño.

La mala puntería se cebaba con los visitantes, que ponían contra las cuerdas a Simeone, que no hacía reaccionar a los suyos. A favor suyo, el descanso empezaba con un frío 0-0 que no reflejaba lo visto sobre el césped.

Torres aguó la fiesta, pero Messi reaccionó a tiempo

A la represa del partido, Fernando Torres puso la directa para hacer estallar a los colchoneros en el estadio. Fue en una asociación colectiva muy rápida y que cogió a los de Luis Enrique al contragolpe. El 'niño' del Atlético volvía a aguar la fiesta al barcelonismo, que tiene apuntado su nombre desde hace años.

Pero la reacción culé fue más que rápida: 3 minutos le bastaron a Neymar para firmar el empate cuando, de falta directa, brillaba para anotar un gol antológico. Se apretaban las cosas en el Calderón y Messi ya salía a calentar a la banda.

Y con el '10' sobre la alfombra verde, todo cambió. Rakitic le dejó el puesto para que el argentino pudiese volver a calzarse las botas y no dejó a nadie indiferente. Luis Suárez se la puso en bandeja para que redondeara el marcador y Messi no falló, anotó el segundo. Además, a poco estuvo Godín de dejar a los suyos con 10, puesto que con las manos evitó un gol claro de Neymar, aunque el colegiado no vio la acción.

Una Liga cocida a fuego lento

Si a principios de temporada los azulgranas contaban los partidos por victorias, las cosas terminaron tensándose más de la cuenta. Los colchoneros fueron los culpables de dejar al Barcelona sin Champions, pues nuevamente los eliminaron en cuartos de final.

El Real Madrid fue creciéndose y creyéndose que podían ganar la Liga a la vez que los de la Ciudad Condal perdían puntos inexplicados. Finalmente, la Liga terminó tiñiéndose de azulgrana al ganar en Granada sin demasiada dificultad.

También se sumó la Copa del Rey, ante el Sevilla. Mucho han cambiado las cosas desde entonces y es que el equipo está en un punto de inflexión: la derrota de París dejó al vestuario malherido y sólo salir de esta situación puede llevarles al éxito.