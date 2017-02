Luis Enrique: "Intentamos mejorar nuestro rendimiento y nos está costando""

FOTO: Gerard Franco

Breve rueda de prensa donde Luis Enrique contestó a las preguntas de la prensa como es habitual en el entrenador asturiano, directas y salomónicas. Tras analizar la importancia del próximo duelo tuvo opiniones para el cese de Claudio Ranieri y el rendimiento óptimo de los juveniles del club.

El duelo contra los colchoneros

Luis Enrique quitó presión a sus jugadores de cara al próximo choque liguero ante el Atlético de Madrid, el entrenador azulgrana afirmó que: "No es un partido clave para la Liga pero si que es un enfrentamiento directo. Pero ya se han visto que se pueden perder puntos en cualquier campo".

Con las dudas de Javier Mascherano y Arda Turan, Luis Enrique aseguró que: "Mascherano y Arda Turan sabremos después del entrenamiento si están a punto para jugar ante el Atlético".

A la posibilidad de un fichaje para suplir la baja de larga duración de Aleix Vidal, Luis Enrique contesto reaciamente que: "No hablo de cosas internas y que afectan al desarrollo de la temporada del equipo"

El míster azulgrana se mostró optimista tras la pequeña tregua del calendario al afirmar que: "La semana nos ha servido para trabajar cosas y para que el equipo descansara y para analizar todas las cosas que le pasan al equipo"

Sobre el estado anímico de la plantilla por la dificultad de los siguientes partidos, Luis Enrique aseguró que: "El vestuario siempre ha estado unido desde que he llegado, más contento cuando las cosas han ido bien y menos cuando no. Proceso lógico y normal de una temporada en la que intentamos mejorar nuestro rendimiento y nos está costando".

Actualidad del panorama futbolístico

Las buenas actuaciones del juvenil del FC Barcelona en la UEFA Youth League y el gol antológico de Jordi MBoula ante el juvenil del Borussia Dortmund no han pasado desapercibidos para nadie, Luis Enrique valoró la buena temporada de la joven plantilla asegurando que: "El juvenil de Gabri está haciendo una temporada exquisita, con muchos jugadores de proyección. No vi el partido pero si el gol, pero me gustaría que no se le diera demasiada importancia al gol porque eso generará demasiada expectación sobre él".

El despido de Claudio Ranieri menos de un año después de hacer historia con el Leicester City ganando la Premier League, ha sido una noticia impactante. Por su parte, Luis Enrique tiró balones fuera perseverando que: "Hay dos noticias cuando cesan al entrenador, una mala para el que es cesado y una buena para el que ficha: esta es la vida de los entrenadores".

"Nuestro objetivo mañana es hacer un gran partido y ganar los tres puntos"

Respecto al nivel de los jugadores mas jóvenes de la plantilla, Luis Enrique se mostró confiado por el nivel mostrado hasta el momento con Samuel Umtiti y Marc-André Ter Stegen afirmando que: "Umtiti ha ganado peso en el equipo por su rendimiento, no por lesiones o ausencias. Ter Stegen está en la buena misma línea del resto del equipo".