El registro goleador del Tridente ante el Atlético

Neymar chutando una falta que se convertiría en un gol a favor del Barcelona. Foto: Vavel.com

Con el tridente en la delantera, el Barça no sabe lo que es perder frente a los colchoneros, un total de siete victorias y dos empates han sido los resultados. La primera vez que la MSN se vio las caras con la defensa rojiblanca, fueron capaces de marcar un gol cada uno de ellos mientras que, en su segundo partido, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey de la temporada 2014/2015, fue el brasileño el que se puso las botas con un doblete en el Calderón y Leo Messi quien, con un gol en la vuelta del Camp Nou, sentenció la eliminatoria. En la jornada 37 del campeonato de liga, partido en el que no estuvo Luis Suárez, el Barça se proclamó campeón de la Liga BBVA por vigesimotercera vez en su historia tras ganar por un ajustado 0-1 en el Vicente Calderón, con gol del astro argentino. Ya durante la temporada 2015/2016, donde colchoneros y culés se enfrentaron dos veces, el marcador siempre terminó igual en las dos ocasiones: dos goles a favor de los de Luis Enrique y uno para los del Cholo. El 10 del Barça fue el único que marcó en ambos partidos mientras que Neymar y Suárez marcaron en la primera y segunda vuelta respectivamente. No ha sido hasta llegar a esta temporada cuando el Barça no ha conseguido vencer en los encuentros. En la primera vuelta de la Liga Santander, partido que se jugó en el Camp Nou, el encuentro terminó con un empate a 1 en el marcador con un gol de Rakitic por parte de los locales y Correa para los visitantes. Además, esta temporada también se han visto las caras en las semifinales de la Copa del Rey, eliminatoria que ganaron los azulgranas con un global de 3-2, dos goles de Suárez y uno de Messi.

Un total de 14 goles de la MSN

De 16 goles a favor del Barça en los últimos 9 enfrentamientos, 14 de ellos han sido marcados por el tridente más famoso de la historia del futbol. 6 de estos balones que terminaron en gol salieron de las botas de Leo Messi, 4 fueron a cargo del uruguayo Luis Suárez y los 4 restantes, Neymar Jr. Este domingo a las 16:15 tendrán una nueva oportunidad para ampliar este registro y así poder recortar distancias en la clasificación de la Liga Santander.