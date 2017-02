Luis Enrique: "La posesión debe servir para un fin, éste es ganar"

Google Plus

Foto: Gerard Franco (VAVEL)

Seco y sin muchas ganas de hablar. Así compareció Luis Enrique ante los medios de comunicación en la previa del partido liguero ante el Sporting de Gijón de este miércoles a las 19:30 horas. El asturiano calificó al rival como "peligroso" y habitual en él, no ha querido entrar en la polémica arbitral ni en su renovación.

Ha empezado por el partido de este miércoles, Luis Enrique sí que ve a un Sporting diferente desde la destitución de Abelardo y la llegada de Rubi: “Tienen nuevas alternativas y podemos apreciar un posicionamiento diferente y las mismas características en el ámbito futbolístico, son más atrevidos en ataque, es un equipo peligroso porque están abajo y para nosotros el partido es clave para mejorar nuestra posición”, afirmaba el asturiano, que no se ha escondido al mostrar sus sentimientos por el club de Gijón: “Significa tres puntos, a nivel particular soy del Sporting desde que nací y sólo puedo desearles lo mejor”, comentaba el míster.

Sobre el 3-4-3 que alineó en el Calderón, el entrenador azulgrana no ha querido desvelar si también será utilizado este miércoles: “Me gustó, pero no daré pistas a los rivales, es una posibilidad”, declaraba Luis Enrique que remarcó la importancia de la victoria del pasado domingo: “Viendo la dificultad del partido anterior, sin ninguna duda son tres puntos vitales para seguir presionando, dando muestras de lo que busca el equipo, tenemos margen de mejora y muy amplío", añadía el asturiano.

Sobre Messi y la dependencia del equipo en su figura, Luis Enrique afirmó que sí existe: “Sería ingenuo no pensar que dependemos del mejor jugador del mundo”, afirmaba el entrenador que añadía que la clave para ganar es "jugar bien" aunque "no siempre se puede". También ha querido defender la importancia de la posesión, si se usa con un objetivo: "Los entrenadores no dejan jugar al Barça, es una evolución clara, nos presionan más y es mérito del rival. La posesión debe servir para un fin, éste es ganar"

De cara a recuperar los lesionados, Mascherano y Arda Turan, el asturiano lo dejó en manos de los médicos: “En principio, tanto él como Arda han podido entrenar con el grupo, los doctores mañana dirán si están al 100%”, declaraba Luis Enrique que tampoco quiso dar pistas sobre posibles rotaciones de la "MSN" para que Alcácer tenga minutos: "A lo mejor", afirmaba.

No podía faltar la pregunta sobre los arbitrajes a la que Luis Enrique respondió con un simple "no tengo nada que decir" ni por las declaraciones de Iniesta, que pidió su renovación: "Nada que hablar de esto", finalizaba Luis Enrique.