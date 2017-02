Seis canteranos españoles, en lista de la Sub-17

Abel Ruiz, en acción durante un partido de la UEFA Youth League de esta temporada | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Que la cantera del Barça es una de las mejores del mundo nadie lo pone en duda. Es más, muchos equipos han cogido como ejemplo el modelo de fútbol formativo que tiene el club catalán para sus propios beneficios, que suele dar éxito.

Este modelo, a día de hoy, sigue proporcionando jugadores muy talentosos en las diferentes categorías del Barcelona. Prueba de esto es que, en la reciente lista de cara a la Selección Española Sub-17, aparecen los nombres de ocho integrantes del fútbol formativo azulgrana. Estos ocho nombres, divididos en tres categorías distintas (Juvenil A, Juvenil B y Cadete A) disputarán junto con el resto de la Selección el llamado minitorneo Ronda Élite de Portugal. En este torneo, los seleccionados por Santi Denia buscan la clasificación para la fase final del Campeonato de Europa, que conseguirán solamente dos de los cuatro equipos que se presentan: Polonia, Grecia, Portugal y la misma España.

Del Juvenil A solamente irá con la Selección Abel Ruiz Ortega, delantero del líder de la clasificación del grupo 3 de la División de Honor Juvenil. El equipo de Gabri García comanda de forma destacada en lo alto de la tabla con nueve puntos de distancia respecto al segundo clasificado, el Espanyol.

El equipo que más jugadores proporcionará a la Selección será el Juvenil B, con hasta cuatro futbolistas convocados. Los defensas Mateu Morey Bauca y Juan Miranda González, y los centrocampistas Sergio Gómez Martín y Alejandro Orellana Gómez son los integrantes del Juvenil B elegidos por Santi Denia para el ya nombrado minitorneo que se disputará en Portugal. El conjunto dirigido por Quique Álvarez también va líder de su grupo, en este caso el número 7 de la Liga Nacional. No obstante, a clasificación está más reñida, ya que solamente le saca un punto de ventaja al segundo clasificado, el Cornellá B.

Y, como jugador del Barcelona más joven seleccionado, aparece Eric García Martret, defensa del Cadete A. Este jugador de tan solo dieciséis años acaba de recuperarse de una complicada lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante un tiempo, aunque esto no ha servido para que el seleccionador no confíe en él. El equipo de Franc Artiga, al contrario de los dos equipos nombrados anteriormente, no puede presumir de liderar la tabla clasificatoria de su categoría, la División de Honor Catalana. Sin embargo, no tienen el liderato nada lejos, ya que solamente el Espanyol está por encima por un punto de desventaja.

Será interesante ver, por tanto, el papel que tendrán estos jugadores culés en una selección en la que son mayoría, superando en dos componentes al segundo equipo que más integrantes aporta a la Selección Sub-17, el Real Madrid.