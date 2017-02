Los Barça Legends debutarán en su antigua casa

Google Plus

Ronaldinho forma parte del proyecto Barça Legends, entre otros exjugadores. | Foto: Gerard Franco - VAVEL

Los Barça Legends ya tienen fecha de estreno en el Camp Nou. Los culés más nostálgicos podrán volver a ver a algunos de los jugadores más célebres del conjunto azulgrana enfundarse la camiseta del club catalán en el feudo culé. El partido tendrá un carácter solidario, y se enfrentarán ante un rival de tanto nivel como es el Manchester United, que también ha formado su equipo de "Legends". Este será el segundo partido de las leyendas azulgranas, aunque el primero ante su afición. La disputa de dicho encuentro se aplazó el mes de julio porque la Eurocopa no permitía a algunos de los integrantes de ambos conjuntos la participación a este partido, al tener compromisos con sus respectivas selecciones nacionales.

El choque ya tiene fecha y horario. Se disputará el próximo 30 de junio a las 19h. Cualquier seguidor culé podrá ir a ver a estos ídolos ya profesionalmente retirados, ya que las entradas se podrán a disposición en la web del FC Barcelona. El precio para ir a ver este partido es asequible, si lo comparamos con el nivel que se espera ver encima del terreno de juego, los precios oscilan entre los 10 y los 21 euros por entrada. La totalidad de la recaudación económica de este enfrentamiento se donará a la Fundación FC Barcelona.

Además, este no es el único partido programado para los FC Barcelona Legends, ya que a este duelo se le añade un encuentro de vuelta, que se disputará en Old Trafford, estadio emblemático del Manchester United. La vuelta de esta particular "eliminatoria" tendrá lugar el próximo 2 de septiembre, aproximadamente dos meses después del partido que se va a disputar en el Camp Nou.

Como se ha dicho anteriormente, el Barça Legends ya ha disputado un partido, en Queretaro ante una selección de exjugadores de México. Dicho enfrentamiento se disputó el pasado 1 de abril, y el conjunto azulgrana contó como técnico a José Mari Bakero. Jugaron exfutbolistas, en aquella ocasión, de la talla de Stoichkov, Vítor Baía, Edmilson, Popescu, Litmanen, Ronald de Boer y Mendieta, entre otros.

Con este proyecto del Barça Legends, el FC Barcelona quiere poner en valor la figura de los futbolistas que han vestido la camiseta azulgrana. Además, también quieren que la denominada marca Barça sea aún más global, y esparcir sus valores alrededor del mundo a través de jugadores que así lo han realizado durante su etapa como jugadores del club catalán. Está previsto que pronto se anuncien nuevos partidos de los Barça Legends, así que esto solo es el comienzo.