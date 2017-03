Paco Alcácer se mostraba feliz por la victoria y por su gol | Foto VAVEL: Álex Gallardo

Paco Alcácer

Tres minutos le bastaron a Paco Alcácer para demostrar que su olfato de gol sigue intacto. El jugador valenciano entraba en todas las quinielas respecto a la titularidad de hoy, pero Luis Enrique decidió sentarlo en el banquillo y sacar en la delantera a la tripleta formada por Messi, Suárez y Neymar. El delantero español disputó toda la segunda mitad y volvió a demostrar su efectividad de cara a puerta.

Alcácer consiguió así su segundo gol de la temporada en el campeonato de Liga, aprovechando, como él reconocería más tarde, un gran pase de Leo Messi.

Un tanto importante para el valenciano, aunque para él, marcar no era lo más destacado: "Estoy muy contento por el gol, pero también por la victoria, porque priorizo lo que hace el equipo y lo mejor que tiene este equipo es su calidad, su actitud y su valentía", mantenía el delantero español mientras que sobre el gol, no dudaba en darle el mérito que se merecía a Messi. "Leo me ha dejado solo ante el portero con un gran pase. No había que pensárselo mucho..." Por otra parte, sobre el nuevo planteamiento de Luis Enrique, que ha jugado de nuevo con una línea de tres en defensa, cuatro centrocampistas, con dos jugadores muy abiertos y el tridente arriba, Alcácer afirmó que "el míster es el que tiene el esquema en la cabeza. Nosotros nos adaptamos lo antes posible para hacer lo que estamos haciendo".

Ivan Rakitic

Por su parte, el croata se pronunció sobre el anuncio de Luis Enrique de dejar el club cuando acabe la vigente temporada, y el croata dijo que: "Ha entrado al vestuario, nos ha dicho que dejará el equipo y nos hemos quedado todos boquiabiertos. No sabíamos nada". Declaraciones del centrocampista en zona mixta de un jugador que volvió a la titularidad y veremos si el actual técnico culé, lo sigue teniendo en cuenta para los próximos partidos de competición.