De la catástrofe en Balaídos a la genialidad de Messi

El Barça celebra un tanto frente al Celta | Foto VAVEL: Alex Gallardo

Un año después de la genialidad del penalti entre Messi y Suárez, Barça y Celta vuelven a enfrentarse en el Camp Nou con unas condiciones muy distintas. El conjunto culé busca mantenerse y afianzar ese liderato obtenido la pasada jornada, y el Celta buscará dejar atrás esa racha de dos empates consecutivos y obtener la victoria para acercarse a puestos de Europa League. En los últimos diez años, seis victorias para el Barça, tres para el Celta y un empate.

El intento de remontada y la 'pifia' de Ter Stegen

Gallegos y catalanes se enfrentaban en la jornada siete de este campeonato liguero el 2 de Octubre y los de Berizzo obtenían la victoria por 4-3. Sisto, Iago Aspas y Mathieu en propia puerta hicieron que los locales se pusieran con una goleada escandalosa en tan solo 10 minutos. Con este resultado llegaron al descanso y entonces, Luis Enrique decidió dar salida a Iniesta que revolucionó el partido. Pique y Neymar hicieron que se acercaran peligrosamente al marcador pero un error clamoroso de Ter Stegen en la salida de balón hizo que Hernández no fallara a puerta vacía. Posteriormente un gol de Piqué acabando el partido no fue suficiente ni para conseguir el empate, y los culés salieron de Balaidos con una derrota por 4-3 en un partido loco.

Genio Messi y 'killer' Suárez

Si nos remontamos al último partido entre estos dos equipos en el Camp Nou, el Barça salió con una contundente victoria por 6-1. Messi, Rakitic, Neymar y Suárez por partida triple hicieron los goles por parte local, mientras que Guidetti de penalti hizo lo propio por los gallegos. El partido comenzó cómodo para los de Luis Enrique con un tanto de Leo tras un perfecto lanzamiento de falta que pasó por la escuadra derecha de Sergio. A los diez minutos, Jordi Alba derribó a Hernández y Guidetti no falló el penalti. Con el 1-1 nos fuimos en el marcador. Tras la salida de vestuarios, el Barça no dudó y fue a por el partido ya que en el 59' y 75' Suárez dio tranquilidad a la parroquia culé. Y llegó el minuto 80. Jonny derribó a un rival y Messi cogió el balón. Tras hablar con Neymar los dos tenían la jugada en la cabeza. El argentino amagó y la pasó y el brasileño echó a correr, pero Suárez como buen 'killer' vio que ese balón andaba suelto por el área y no dudo en enchufarlo al primer toque. Y eso que Luis no sabía nada. Finalmente, Rakitic y 'Ney' culminaron la goleada culé.