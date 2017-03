La última victoria celtiña en el Camp Nou

Foto: Gerard Franco, Vavel.com

El Celta de Vigo jugó mejor que el Barça, quien estuvo bajo en defensa y en el medio del campo. La delantera fue la mejor del partido, sin brillar tampoco demasiado. Sin embargo, los azulgranas tuvieron muchas más ocasiones que el conjunto celeste para marcar. Los de Luis Enrique Martínez dispararon a portería diecinueve veces, nueve de ellas entre los tres palos mientras que los jugadores del Celta solo chutaron cuatro veces entre los tres palos de los diez disparos que ejecutaron en todo el encuentro.

Tácticamente, el Barça jugó con su habitual 4-3-3 y en el bando derecho del ataque fue donde más cómodo se encontró gracias a brechas abiertas que los gallegos tenían en ese lado de la defensa. Contrariamente fue para el Celta, quien coló los balones al área por el lado del actual jugador de la Juventus, Dani Alves, que no encontró su sitio en todo el partido.

La ley del ex no se cumplió esa vez

Nolito, exjugador del Futbol Club Barcelona y de su cantera, jugó de titular con el conjunto de Eduardo Berizzo. Hizo un excelente partido arriba disparando a portería hasta cinco veces, aunque no consiguió encontrarse con el gol. Fue el encargado de asistir a Larrivey, el jugador que marcó el gol para los de Vigo. Nolito fue sustituido en el minuto 89 de partido por su compañero Madinda. Ese uno de noviembre de 2014 la ley del ex no se cumplió, pero sí que se cumpliría partidos más tarde en Balaídos, en una victoria celtiña por un contundente 4-1.

Xavi Hernández salió a salvar

El de Terrassa saltó al terreno de juego en el minuto 65 sustituyendo al jugador de Badia, Sergio Busquets. Salió en un momento donde el Futbol Club Barcelona necesitaba crear jugadas des del medio del campo sin regalar el balón desesperadamente, como estaban empezando a hacer debido a la gran actuación de Sergio Álvarez que no les permitía marcar. Xavi Hernández tampoco estaba en su mejor momento. Cumplió la misión que su entrenador le había encomendado hacer aún sin estar en su punto máximo. Los jugadores del Barça se fueron a casa sin haber podido traspasar la portería del Celta y sin los tres puntos.