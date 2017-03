Gerard López: "Lo importante es sumar"

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Gerard López hizo balance en rueda de prensa del partido, que acababan de disputar y empatar a uno sus jugadores, ante el Atlético Levante. Además, también abordó temas de actualidad culé, como la marcha de Luis Enrique, y de los rumores que lo acercan al banquillo del primer equipo.

Referente al tema de la posible candidatura al banquillo del Barça, Gerard lanzó balones fuera: "Tengo suficiente con el Barça B, con el día a día y con mis jugadores como para pensar en otras cosas en este momento. Intento ser mejor cada día, aprender más cosas y formarme para convertirme en el mejor entrenador posible para el Barça B. Sería una falta de respeto a mis jugadores que mi cabeza estuviera en otros temas, que no lo está. Mi intención de cada día es hacer mejores a unos jugadores que están en una etapa de formación y preparar los partidos de la mejor manera posible para lograr los objetivos de esta temporada. Otras cosas no dependen de mí, ni me afectan lo más mínimo. Es cierto que desde que Luis anunció que se iba, mis amigos y mis conocidos me dicen que no me ven en las listas de posibles entrenadores. Yo siempre les respondo que no me toca, que no es para mí".

También fue preguntado por el debutante Jordi Mboula, cuyo gol en la UEFA Youth League dio la vuelta al mundo. Gerard lo elogió, pero también quiso mantener la tranquilidad en su entorno: "Hace tiempo que estaba tocando la puerta del B, es un jugador diferente, especial. Hoy era uno de esos días en los que podía debutar, así lo ha hecho y estoy contento por él. Además, ha contribuido en la jugada del empate y tiene cualidades distintas que nos pueden conducir a alternativas de juego positivas. Repito, como otras veces en las que juveniles han debutado, que hay que ir con calma y con cautela. Las lesiones de Mujica y Abeledo y las molestias de Alfaro han provocado que lo tuviéramos en el banquillo en caso de necesidad, y lo hemos necesitado en la segunda parte. Ha abierto bien el campo, sacrificando a un central por ponerle y ha conseguido la jugada del gol. Tenemos que ir con calma, no podemos ponerlo arriba del todo a pesar del gol de la Youth League. Él tiene que seguir en la dinámica del Juvenil A pero yo ya sé que cuando lo necesite, puedo contar con él porque lo estaba mereciendo tras sus últimas actuaciones. Solamente le pido tranquilidad, que desde el club y yo personalmente confiamos mucho en él".

"Todo apunta a que Moisés se ha fracturado el quinto metacarpiano, pero esperaremos al comunicado médico" En cuanto a la lectura general del encuentro, el técnico de Sabadell ha remarcado que "todo el mundo estaba convencido que sería una victoria, yo estaba convencido de que sería un partido muy difícil, porque estábamos hablando del equipo menos goleado de la categoría, y se ha confirmado. En la primera mitad nos ha costado entrar en el ritmo de partido, ha sido igualada, ellos han tenido ocasiones para abrir el marcador pero nosotros también. Creo que era justo llegar al descanso con empate. De lo que más satisfecho estoy es de haber leído, junto con los jugadores, dónde podíamos hacerles daño. Lo hemos hecho a la segunda parte, con actitud, con predisposición. Vuelvo a estar muy contento de mis jugadores, hemos tocado con la tecla idónea en la segunda mitad y al final creo que merecíamos la victoria. Sabíamos que era un partido que se nos complicaría y que la clave era abrir el marcador. Se nos ha puesto en contra, y a partir de aquí sumar el puntito es positivo, ya veremos los resultados de los rivales, entre ellos el Alcoyano. Y, a partir de mañana, ya a pensar en el Sabadell, que ya estamos entrando en los últimos 10 partidos".