Aleñá: "Mi sueño desde pequeño es jugar en el primer equipo"

Imagen de Aleñá durante el partido | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El Barça B sumó un punto ante el Atlético Levante, aunque mereció más. Los azulgranas lograron empatar gracias a un gol de Marc Cardona y estuvieron cerca de la remontada en unos últimos veinte minutos intensos, sin embargo no logró materializar las posteriores ocasiones de las que dispuso. El canterano Carles Aleñá, que poco a poco se ha ido asentando dentro del equipo hasta convertirse en uno de los habituales, atendió a VAVEL a la conclusión del choque.

El centrocampista valoró la actuación del filial barcelonista, así como el resultado obtenido: "Estamos un poco jodidos, queríamos los tres puntos, sabíamos que teníamos enfrente a un rival muy difícil en casa que recibe pocos goles. Sin embargo creo que hemos hecho un buen partido, es día de felicitar al equipo por la actitud que ha tenido, por intentarlo hasta el final. Nos vamos un poco fastidiados por no darle los tres puntos a la afición, pero creo que hay que seguir en esta línea de trabajo".

El futbolista se mostró honesto al ser preguntado por la jugada que el colegiado interpretó como infracción dentro del área, una situación que permitió al conjunto visitante tomar ventaja en el Mini Estadi. "Sinceramente creo que es penalti, le gana la espalda a Borja, luego él le agarra por detrás. No hay que fijarse en este error, son jugadas puntuales, el fútbol es así. No pasa nada, hemos de quedarnos con la reacción que ha tenido el equipo después del gol, lo hemos intentado hasta el final. Vino el gol de Cardona, luego tuvimos un par de ocasiones más, pero no ha podido ser hoy", declaró.

Espero que el año que viene juguemos en Segunda División A

Aleñá reconoció disfrutar en la categoría de bronce, dónde está acumulando partidos y experiencia, aunque mostró un claro deseo de conseguir el ascenso con el Barça B. "Estoy aprendiendo muchas cosas, fútbol de verdad, mucho más intenso. Venía de la época juvenil, ahí jugabas con los de tu edad, aquí ya te mides a gente mucho mayor, hay mucha más intensidad, tienes que estar vivo los 90 minutos del partido. Me gusta mucho jugar en Segunda B, pero espero que el año que viene podamos hacerlo en Segunda A", dijo.

La Masía no se detiene

El debut del juvenil Jordi Mboula ante el Atlético Levante hizo que en el filial confluyesen sobre el terreno de juego futbolistas de diversas generaciones formados en la Masía. "Me gusta juntarme con ellos. A Palencia recuerdo verle cada sábado, jugaba primero yo y me quedaba a verle jugar a él, luego Mboula un año menos, que esté ahora aquí me pone muy contento. Eso es que la cantera se está trabajando muy bien, esperemos que vengan muchos jugadores más así", apuntó el de Mataró.

Aleñá, que debutó con el primer equipo el 30 de noviembre de 2016 en un partido de Copa del Rey en el que además se estrenó como goleador, confesó la gran ilusión que supone para él trabajar con sus ídolos: "Es lo más. Lo he dicho muchas veces, llegué con siete años aquí, llevo ya doce en la casa. Ha sido mi sueño desde pequeño jugar en el primer equipo. Aún no me lo creo, no asimilio el poder ahora compartir entrenos con ellos y momentos en el hotel, hacerme fotos con Iniesta, conocerlos. Son muy buena gente, muy humildes, muy trabajadores, espero algún día poder jugar con ellos".