En la piel de Luis Enrique, ¿cómo debe plantear el partido?

Metámonos, o intentemos hacerlo, por tan sólo unos minutos, en la cabeza de Luis Enrique. La "final" en la Champions League ha llegado unos meses antes de lo esperado, y el técnico asturiano deberá echar toda la carne en el asador para, al menos, volverse a meter en la eliminatoria.

¿Cómo lo hará? Es evidente que en una encrucijada de tan alto calibre, no le quedará otro remedio que asumir riesgos. Y los tendrá que aceptar desde la elección del once; desde el pitido inicial. El 4-0 de París es un resultado prácticamente imposible de remontar, pero Luis Enrique deberá agarrarse a esa remota posibilidad entre un millón. Si él no lo hace, nadie lo hará.

3-4-3: la formación de la remontada

Tres defensas, cuatro centrocampistas, tres atacantes. La fórmula que Luis Enrique ha estado utilizando a modo de ensayo los últimos partidos parece que está dando sus frutos: el equipo mejora notablemente. El mecanismo es sencillo, cuando es el Barça el poseedor del esférico, se mantiene el 3-4-3 inicial, mientras que si el conjunto azulgrana tiene que defender, un hombre más se incorpora a la zaga, siendo cuatro los defensores.

La duda actual es qué hombres partirán como titulares para intentar obrar el milagro. En la portería, Ter Stegen es fijo; al igual que Gerard Piqué y Samuel Umtiti en el centro de la defensa. El tercer defensor saldría entre Jordi Alba, claramente más ofensivo y una buena solución para cortar las contras parisinas; o Javier Mascherano, que aportaría experiencia y jerarquía, pero su contribución al ataque sería nula -y, obviamente, el Barça necesita gol-.

En el centro del campo, Sergio Busquets agradece con creces este nuevo sistema al sentirse mejor rodeado y acompañado. El "5" es un fijo, además del capitán Andrés Iniesta, del que depende en gran medida el control de la zona media. La duda, los otros dos acompañantes: Rafinha viene de enlazar titularidades y está rindiendo por la derecha; Sergi Roberto es el comodín ideal y podría ir readaptando su posición conforme transcurra el partido; Rakitic es el equilibrio personificado; y André Gomes el ojito derecho del asturiano.

En ataque, ninguna duda: Neymar, Suárez y Messi. Si el partido se complicase en los minutos finales y el gol no llegara, Paco Alcácer sería un buen revulsivo. Y no estaría nada mal que el valenciano diera el pase a los cuartos de final con un tanto en las postrimerías del encuentro.

El PSG no puede marcar

Ante un rival tan exigente como el PSG y con un marcador global sumamente en contra, cualquier fallo se pagará caro. Si el Barça quiere tener una mínima opción de pelear la eliminatoria, todos los jugadores elegidos por Luis Enrique deberán rozar la perfección, pues un gol de los parisinos en el Camp Nou sentenciaría los octavos de final. Por ello, la concentración debe ser máxima.

El asturiano desconoce todavía cómo enfocará el partido Unai Emery. El vasco puede salir con un planteamiento defensivo, esperando y buscando hacer daño a base de contraataques; o bien con la idea de tomar este encuentro como un partido más, donde saber que un gol de los suyos haría mucho daño en la moral de los culés. En este aspecto, Emery parte con ventaja, pues él si sabe con qué intención saldrá su rival, y tiene en su mano la capacidad de adaptarse a ello.

Porque al F.C.Barcelona no le queda otra, y Luis Enrique lo sabe: es un todo o nada. El partido debe plantearse como una gran final; todo el Camp Nou estará metido desde el minuto uno y los jugadores deberán responder desde el campo. No habrá cabida para la relajación o las posesiones inocuas, el Barça necesita que el encuentro se convierta en un asedio constante hacia la meta francesa.

Para ello, el entrenador blaugrana exigirá a los suyos que muerdan, peleen y se dejen la piel desde el arranque del choque. Evidentemente, la idea con la que parten todos los culés es la de sumar rápidamente un gol al marcador, lo que aumentará la motivación, autoestima y sensación de remontada. Pero también hay que tener paciencia, no rendirse si el gol no llega, y no renunciar a una idea de juego por la presión del reloj.

En conclusión, Luis Enrique tiene que plantear un partido basado en el domino y el juego ofensivo, pero sin descuidar excesivamente las contras de los hombres de Emery. Todos los futbolistas azulgranas deben de estar implicados y acertados al cien por cien. Un fallo te deja fuera. Cinco aciertos, dentro.