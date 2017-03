Entreno pensando en la remontada

Google Plus

El Barça se prepara para recibir al PSG // Fotografía: Gerard Franco (VAVEL)

El Barça quiere pasar la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League y las buenas sensaciones que dejó en el Camp Nou la goleada al Celta de Vigo hacen que la posibilidad de remontar se vea más cerca que nunca. El 5-0 a los gallegos sirvió para reforzar la confianza de los culés en un partido en el que, aunque cueste creerlo, lo mejor no fue el resultado. Volvió el mejor Barça para brillar en su territorio y para grabar la idea en la mente de todo culé de que allí, en Can Barça, todo es posible. Incluso remontarle un 4-0 al París Saint Germain. Si los azulgranas repitieran este miércoles la hazaña conseguida ante el Celta, la clasificación sería suya. Una clasificación que dejaría una marca imborrable en la historia del club.

Con esta fe en sus posibilidades han entrenado por primera vez después de la goleada los azulgranas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Para la sesión, Luis Enrique ha podido contar con todos sus jugadores disponibles, entre los que ya se cuenta André Gomes, que en el choque ante el Celta fue baja a causa de malestar general. De esta manera, el portugués podrá ayudar a su equipo en la búsqueda de una remontada épica. Los que no tendrán esa suerte serán Jéremy Mathieu y Aleix Vidal, ambos lesionados. El francés y el español serán los únicos que no estarán disponibles para el crucial choque. Para completar la sesión, se ha contado con la incorporación de los dos jóvenes del filial blaugrana Kaptoum y Àlex Carbonell. La presencia del centrocampista y el delantero del FC Barcelona B no sorprende, pues en las últimas semanas se han incorporado a los entrenamientos del primer equipo.

La buena dinámica en la que ha entrado el Barça después de que en la 24ª jornada de La Liga venciera por 1-2 al Atlético de Madrid en el Calderón ha convertido en posible lo que apenas cuatro semanas atrás parecía impensable. Los culés han recuperado su mejor forma y en los últimos dos choques ligueros han demostrado de lo que son capaces goleando a sus oponentes. Este miércoles, el rival será distinto y se elevará la dificultad. Llegará la hora de la verdad y el Barça tendrá que demostrar si su buen estado de forma es un espejismo, o si realmente el club ha recuperado su esencia.