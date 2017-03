Previa FC Barcelona – PSG: superhéroes sin capa dispuestos a remontar

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rei, VAVEL.com

El Barça intentará sanar esa profunda herida todavía abierta del pasado día de los enamorados en la ciudad del amor. Cinco tantos y mantener la portería a cero es lo que necesitan los locales para seguir navegando hasta llegar a conquistar el cielo de Cardiff. Los de Luis Enrique, teniendo en cuenta los últimos partidos, llegan con mejores sensaciones que el conjunto de Unai Emery.

El Futbol Club Barcelona viene de ganar por un contundente 6-1 al Sporting de Gijón y con una manita frente al Celta de Vigo, dos resultados más que favorables y suficientes para conseguir esta anhelada remontada, foco principal de tertulia de esta jornada de Champions. Una utopía que viene dada por la mala tempestad por la que se ve rodeado el Paris Saint Germain, sufriendo en casa para conseguir los tres puntos frente al Nancy, el decimoséptimo clasificado de la Ligue 1.

Un 4-0 es un resultado difícil al que darle la vuelta y tres semanas atrás el piélago en el que se encontraba el Barça en su camino hacia la capital galesa pasaba por una racha de mala mar y recias mareas. Esos mismos tripulantes hoy creen en ver de lejos esa ansiada tierra y dejar atrás las tormentas que les han perseguido estos últimos meses. Parece que tras conocer que el encargado de liderar esta tripulación marchará del club en junio les ha hecho reaccionar y cambiar su manera de remar.

No les vale con la Liga y la Copa

La auto exigencia siempre ha formado parte de la esencia de este club. No les sirven solo las competiciones a nivel nacional sino que este Barça quiere volver a conquistar Europa y quitarle la corona al eterno rival quien, con su bandera de calavera izada, le lanza bombas a golpe de cañón a la embarcación azulgrana en la Liga Santander desde la segunda posición. Por otro lado, los parisinos tienen el mapa del tesoro con la X marcada en Cardiff, donde quieren conseguir su primera Champions League de la historia y no dejaran que se les remonte un resultado tan aplastante como el que consiguieron ante sus seguidores en casa, por lo que se intuye que plantaran el ancla en su área defensiva para no dejar pasar ni un balón que los aleje de ese sueño.

El técnico asturiano no podrá contar con los defensas lesionados Aleix Vidal y Jérémy Mathieu a los que se suma la posible baja de André Gomes, quien fue el más criticado en el partido de ida y a quien la racha de mala mar en la que se encontraba el buque culé le ha provocado problemas intestinales. El portugués ya se perdió el encuentro frente el Celta de Vigo. Por parte del conjunto dirigido por Unai Emery, Ángel Di Maria y Thiago Motta, lesionados, son duda para el partido en el Camp Nou junto con Adrien Rabiot como consecuencia de un proceso febril.

Últimas batallas entre FC Barcelona y Paris Saint Germain

En las últimas cinco ediciones de la UEFA Champions League, Barça y PSG se han enfrentado en dos temporadas diferentes. En la temporada 2012/2013 se vieron las caras en cuartos de final con un resultado muy igualado: ambos partidos terminaron con empate aunque el Barcelona fue quien pasó a la siguiente ronda gracias a las dos dianas conseguidas en el Parc des Princes contra el único gol que consiguió el PSG en el Camp Nou. Ese año, el equipo que conquistó el cielo de Wembley fue el Bayern de Munich, quien eliminó al FC Barcelona en semifinales por un global de 7-0. Ese naufragio culé en liga de campeones recuerda mucho a lo que se están viviendo ahora mismo. En esa ocasión, la tripulación azulgrana no supo cómo sacar todo el agua que el Bayern le había hecho entrar en su embarcación y se terminaron hundiendo.

En la temporada 2014/2015 se vieron las caras hasta cuatro ocasiones en todo el campeonato: en la fase de grupos y en cuartos de final. Ambos equipos formaban parte del grupo F junto con Ajax y APOEL. En el Parc des Princes los de Luis Enrique perdieron por un ajustado 3-2 mientras que en el encuentro en el Camp Nou fueron los locales quienes consiguieron la victoria por 3-1. En 2015 el Futbol Club Barcelona fue el encargado de levantar la orejona, por lo que fueron los vencedores de esos cuartos de final frente a los parisinos. El resultado global fue de 5-1 (1-3 en París y 2-0 en Barcelona).

Remontadas históricas vividas en el Camp Nou

Desde la temporada 1977/78 el Fútbol Club Barcelona ha remontado seis veces un resultado en contra, tres 3-0, dos 3-1 y un 2-0. Remontar un 4-0 en contra sería la mayor heroicidad de la historia culé. El Barça encadenó dos remontadas en dos temporadas seguidas ambas con un 3-0 (1977/78 y 1978/79). La primera en la copa de la UEFA contra el Ipswich Town donde remontaron gracias a dos goles de Cruyff y otro de Rexach que les llevaron a una ronda de penaltis ganada por el conjunto culé. El reto de la temporada siguiente fue remontar un 3-0 contra el Anderlecht, desafío conseguido al forzar y ganar también esta vez en la ronda de penaltis. El Barça no tuvo que volver a remontar una eliminatoria hasta la temporada 1985/86, una remontada imposible de olvidar. El Barça perdió por tres goles a cero contra el Göteborg y Pichi Alonso, gracias a un hat trick, fue quien dirigió el Barça hacia la victoria. Como en las anteriores ocasiones, los penaltis fueron los encargados de proclamar el vencedor de la eliminatoria. A inicios de la temporada 1993/94 el Barça cayó frente al Dinamo de Kiev por un 3-1. En la visita de los ucranianos al Camp Nou Laudrup, Bakero (2) y Koeman dieron la victoria al Dream Team de Cruyff. El Chelsea fue la siguiente víctima de una remontada culé. Los londinenses ganaron el Stamford Bridge por un contundente 3-1 pero Rivaldo, Figo y Dani empataron la eliminatoria y, ya en la prórroga, un gol de Kluivert y otro tanto de Rivaldo hicieron al Barça vencedor de la eliminatoria. La última remontada vivida en el Camp Nou fue la temporada 2012/13 contra el Inter de Milán. Por ese entonces el Barça tenía que remontar un 2-0 de San Siro. Los culés ganaron en casa por 4-0 (Messi (2) Villa y Alba).

Arbitra Deniz Aytekin

El partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre Fútbol Club Barcelona y Paris Saint Germain se disputará en el Camp Nou (Barcelona), un estadio inaugurado el 24 de septiembre de 1957 y con capacidad para 99.354 espectadores.

El árbitro elegido por la UEFA para pitar el encuentro es el alemán Deniz Aytekin. Actualmente tiene 39 años y es economista a parte de su profesión como árbitro. Aytekin arbitró su primero partido en la Bundesliga el 27 de septiembre de 2008, un Hertha BSC – FC Energie Cottbus. Fue designado árbitro internacional en 2012. No es la primera vez que Aytekin y Barça se ven las caras, el alemán pitó a los culés la temporada 2014/15, la última vez que estos conquistaron Europa.

Convocatorias posibles:

PSG: Kevin Trapp, Alphonse Aréola, Thomas Meunier, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Marco Verratti, Thiago Silva, Maxwell, Christopher Nkunku, Grzegorz Krychowiak, Lucas Moura, Javier Pastore, Julian Draxler, Blaise Matuidi, Serge Aurier, Hatem Ben Arfa y Edinson Cavani.

FC Barcelona: Ter Stegen, Cillessen, Masip, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Jordi Alba, Jeremy Mathieu, Sergio Busquets, Rafinha Alcántara, Andrés Iniesta, Ivan Rakitic, Denis Suárez, Paco Alcácer, Neymar Jr, Luis Suárez y Leo Messi.

Posibles aliniaciones para el Futbol Club Barcelona - Paris Saint Germain