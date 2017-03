Gabri: "Estoy muy orgulloso de mis jugadores"

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El Juvenil A del FC Barcelona, dirigido por Gabri García, ha conseguido este martes 7 de marzo el pase a la Final Four de la UEFA Youth League ante un combativo Oporto que le ha puesto las cosas muy difíciles al conjunto azulgrana, hasta el punto que ha tenido que remontar un gol tempranero del equipo portugués.

Gabri ha salido después de la victoria a la rueda de prensa con un mensaje de alegría y orgullo de cara a sus pupilos: "Estoy orgulloso de todo el que han hecho. Se han encontrado ante un partido muy duro, ante un equipo muy serio y muy bueno. Aparte de intentar superar los problemas que ya supone tener delante a un equipo de esta categoría, han superado el inconveniente del marcador en contra y han remontado. Creo que ha hecho un gran trabajo y estoy muy contento de su mentalidad en el partido de hoy, que también demostraron contra el Dortmund".

"Esperemos que se repita el resultado de la primera Final Four" Pese a la alegría que decía sentir el exjugador culé, también remarca que no es del todo positivo tener que remontar siempre: "Es jugar un poco con fuego, pero es bueno. Dice mucho la capacidad del equipo, pero a veces es hacer un sobreesfuerzo. Si todos los partidos acaban remontando y ganando, estoy encantado. Nuestra intención es no encajar goles para no llegar a los partidos tan justos, pero vuelvo a decir que la capacidad del equipo en estos dos partidos es muy buena".

"Ojalá mañana los grandes nos imiten. Yo confío" Preguntado por si le ha sorprendido encontrar a un Oporto tan luchador, el técnico catalán ha admitido: "Me esperaba encontrar un partido así, tan duro físicamente, porque sabíamos que ellos juntaban tres jugadores del 97, que se nota en esta edad, y nosotros no lo hacemos. Sabíamos que era un gran equipo a nivel futbolístico, uno de los mejores equipos contra los que hemos jugado, y de aquí vemos que nos ha costado mucho superar el marcador. Cuando empiezas la temporada, te marques unos objetivos y la Final Four es uno de estos. Hemos dado prioridad a la Liga, pero una vez estás dentro intentas llegar lo más lejos posible como club grande que somos".

Gabri quiso remarcar su felicidad, aunque su rostro no la expresara: "Estoy muy feliz porque llevamos muchos meses trabajando, aunque nos quedan muchos más. Hemos hecho un primer paso, lo celebraremos hoy pero sabemos que domingo tenemos otro partido importantísimo en el que nos jugamos la Liga".