Sergi Roberto: "Yo me he tirado con todo"

Sergi Roberto fue el héroe del partido | Foto VAVEL: Photosylver

8 de Marzo de 2017. Fecha que pasará al recuerdo de todo aficionado culé por haber remontado lo irremontable y por haber devuelto al Barça al olimpo del que se le quería desterrar. Lección de fútbol, de persistencia y de humildad la que dieron los de Luis Enrique no dando un balón por perdido y luchando hasta el final. Cuando acabó el encuentro y tras varios minutos de celebración, los jugadores pasaron por zona mixta y por la prensa para mostrar su felicidad tras este pase a cuartos.

Sergi Roberto

Veinte minutos bastaron al catalán para convertirse en héroe de toda una afición que no olvidará esta gesta. El lateral, salió de revulsivo y se notó su frescura. Recogió a la perfección un centro bombeado de Neymar y batió por alto a Trapp. Con su gol en la última jugada toda la parroquia culé se vino abajo ya que habían logrado lo que parecía imposible cinco minutos antes. "Yo me he tirado con todo, no sé si estaba en línea pero estoy muy contento. Era muy complicado porque teníamos que meter tres pero todo el trabajo ha sido muy bueno", explicó el futbolista nada más acabar el partido. Sergi Roberto añadió: "En París estábamos muy jodidos pero sabíamos que este equipo podía y con al ayuda de la afición lo hemos logrado. Si algo ha demostrado este equipo es que está hecho para esto. Ahora a celebrarlo"

Neymar

Neymar volvió a ser ayer una vez mas 'Reymar'.Este año, el '11' está cuajando unos partidos de auténtico crack y el de ayer no fue menos. El brasileño se está echando el equipo a las espaldas y cuando aparentemente estaba todo perdido, anotó un auténtico golazo de falta y anotó un penalty. Además, provocó otro y dio la asistencia final a Sergi Roberto con un excelente balón por encima de la defensa, posterior a un cambio de ritmo para deshacerse de su defensor. En zona mixta, afirmó que "estoy en un momento muy bueno, muy contento y feliz en Barcelona y con mis compañeros; estoy cada vez mejor". También no dudó en decir que era el mejor partido de su vida, y es que pocos partidos han sido tan buenos como este.

Gerard Piqué

Piqué salió a zona mixta dentro de su faceta de showman y de alegría tras pasar una eliminatoria muy complicada y decía que: "la gente que nos ha querido enterrar, el señor Sachi, el señor Domenech, y puedo hacer una larga lista de grandes entrenadores y, con todos mis respetos, habrá un día que caeremos, pero seguimos vivos". Además, Piqué ha mandado un mensaje: "los hospitales de Barcelona, dentro de nueve meses, que contraten enfermeras, porque hoy la gente va a hacer mucho el amor", ha asegurado.

Javier Mascherano

El argentino, formó parte de la defensa de tres de ayer de Luis Enrique con un resultado mas que satisfactorio junto a Piqué y Umtiti. Al acabar el partido, el 'jefecito' decía que "lo de hoy es muy especial, es una de las experiencias más increibles que he vivido como futbolista. Y es que superar un 4-0 en este nivel, aparte de ser un hecho inédito, es realmente increible".

"Hemos hecho un gran partido -afirmaba Mascherano-, con una enorme actitud desde el primer momento, presionando con balón y sin balón, creando ocasiones. Todo ha salido como deseábamos hasta el gol de Cavani, Lógicamente cuando ves que tienes el objetivo cerca y te marcan, se te cae el mundo encima. Pero, en fin, nos hemos recuperado y hemos mantenido la esperanza y una fe inquebrantable hasta el fin. Y el increible gol de Ney nos ha dado alas. Luego, el penalty y el gol de Sergi... histórico. Tres goles en diez minutos, una locura. Aunque, la verdad, todos sábiamos que para conseguir la remontada debíamos vivir un partido loco, no podía ser normal. Y así ha sido. Estamos muy felices y, además, este resultado nos refuerza más de cara a la fase decisiva de la temporada".