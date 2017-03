Sergi Roberto: “Hicimos posible lo imposible”

Sergi Roberto en la ida de la Supercopa de España. Foto: Juan Ignacio Lechuga, VAVEL

Sólo 20 minutos le bastaron a Sergi Roberto para hacer historia. La proeza de marcar el sexto gol del Barça en una noche para el recuerdo quedará para siempre en la memoria del lateral derecho azulgrana y de todos los barcelonistas que destaparon con frenesí sus sentimientos más efervescentes. Con más calma, pero con la misma sonrisa de alegría, Sergi Roberto afirma: "Cuando me he despertado no sabía si era un sueño". Y no es para menos. Nadie antes había logrado remontar un 4-0 en una eliminatoria a doble partido en la historia de la Liga de Campeones. Pero tampoco ellos lo habían intentado nunca. Necesitaban un milagro, pero solo en sus filas esperaban los Dioses.

Con el 3-1 reflejado en el luminoso era el turno del héroe azulgrana. Su entrada sobre el verde en detrimento de Rafinha a falta de veinte minutos para el final era un claro mensaje de intenciones a los parisinos. El FC Barcelona necesitaba la proeza de anotar tres goles. Y llegó él. Sobre la bocina, y con la locura de marcar dos goles en dos minutos, Sergi Roberto se encumbraba en el minuto 95 del encuentro al marcar el gol que cercioraba la ansiada remontada. "No vi nada hasta el momento que entra la pelota, veo que Piqué no la toca y yo me lanzo con todo; entró y nos volvimos locos", ha evocado el lateral. El ‘20’ explotó, como los allí presentes: "Oímos a la afición, el Camp Nou estaba a reventar, y entre su apoyo y nosotros conseguimos la hazaña ". "No tengo palabras para explicar lo que pasó ayer", ha afirmado Sergi Roberto.

El de Reus no ha dudado en reconocer que: "Siempre soñé marcar goles como este y, sobre todo, para un chico de la Masia todavía hace más ilusión", recordando la importancia de su gol con el cosechado por Andrés Iniesta ante el Chelsea FC: "Salimos a por todas, la actitud fue espectacular, y la noche de ayer con el paso de los años será muy recordada, al igual que Stamford Bridge con el gol de Iniesta". “Hicimos posible lo imposible”, ha sentenciado.

Pocos creían en el atisbo de fe en este equipo, pero siempre hubo un hombre que lo tuvo claro. Luis Enrique se erigió para comandar la nave azulgrana hasta la remontada con un mensaje claro: “Si ellos han sido capaces de marcarnos cuatro goles, nosotros podemos hacer seis”. Y así fue. “La gente se pensaba que sería muy difícil que llegara alguien que nos hiciera seguir ganando después de tantos éxitos, pero Luis Enrique demostró que está hecho para estar aquí, y el equipo está con él al cien por cien hasta el final", ha realzado el lateral azulgrana, consciente de la importancia del asturiano en el equipo.

El Barça volverá a estar en el bombo de los cuartos de final por décima temporada consecutiva. La proeza del 6-1 catapulta de nuevo al Barça en la lucha por los tres títulos. "Esta remontada nos ha dado otra vida para afrontar los meses que nos quedan", ha declarado Sergi Roberto, consciente de la importante inyección de moral tras conseguir la hazaña.