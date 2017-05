Previa RCD Espanyol- FC Barcelona: sobrevivir al derbi para seguir peleando la Liga

Google Plus

El derbi es siempre uno de esos partidos señalados en el calendario cuando da inicio la temporada. Encuentros de tensión, intensidad, roces y sobre todo, mucha rivalidad. Porque qué sería de los derbis sin una fuerte rivalidad, siempre sana, entre los dos clubes de una misma ciudad. Esas ganas de intentar evitar los objetivos del otro, la satisfacción de conseguirlo, la decepción de que lo consigan.

Todos recuerdan la Liga del Tamudazo, que cedió en bandeja el campeonato liguero al Real Madrid. Este año se da una situación parecida. Merengues y culés empatados a puntos, con un partido más los azulgrana, pero obligados a ganar para no descolgarse. El Espanyol en plena pugna por Europa está obligado a ganar si no quiere ver pasar un tren que hacía varias temporadas que no veían. Si de paso arruinan las esperanzas culés de ganar la Liga, otro título para ellos.

Iniesta lesionado, no entra en la convocatoria

Los últimos precedentes de los Espanyol-Barça invitan al optimismo culé. El Espanyol no gana en casa al Barça desde hace 11 años, en el primer año de un futurible entrenador azulgrana Ernesto Valverde. Los pericos ganaron 3-1 en un partido que se recordará por la rabia de Rijkaard que rompió el metacrilato del banquillo perico en un ataque de furia. Desde entonces el Barça lo ha ganado todo menos los empates de las temporadas 09-10, 11-12 y 15-16.

Liga o Europa

Dos objetivos bien distintos, un mismo resultado válido, la victoria. Cualquier otra cosa significará decir adiós a la Liga o al tren europeo. Si el Barça sale, y debe salir, con las mismas ganas que puso en el Santiago Bernabéu es casi imposible verle dejarse puntos en el estadio perico, aunque la irregularidad de esta temporada impide saber qué cara del equipo se verá sobre el césped. No dependen de ellos mismos, pero lo mínimo que se le puede pedir al equipo es que muera de pie, ganando todo lo que queda, y eso pasa por ganar el derbi.

Por su parte, para el equipo de Quique Sánchez Flores, es una final. No sólo por ser un derbi al que todo perico le gusta ganar, sino por la necesidad de ganar también todos los partidos que les quedan si quieren tener alguna opción de jugar en Europa la temporada que viene. El proyecto es ambicioso y jugar en Europa un objetivo obligado.

Lo que es seguro es que se verán dos equipos que buscarán la victoria y esto, en teoría, puede beneficiar a un Barça que no se encontrará a un Espanyol encerrado en su área y los espacios que pueda dejar el conjunto perico les pueden acabar condenando. Por su parte, el Barça debe mostrar su mejor cara en el aspecto defensivo si no se quiere llevar algún susto, y los sustos ahora, son letales.

MSN, juntos de nuevo

Neymar ya ha cumplido los tres partidos de sanción y viene enchufado y seguro que enrabietado principalmente por perderse el Clásico. Al brasileño se le suma al descanso de Suárez que tuvo ante Osasuna. El uruguayo necesitaba descansar sus piernas aunque no atraviese su mejor momento en el apartado goleador. 5 partidos acumula el charrúa sin ver portería y tiene ante el Espanyol una gran oportunidad de cortar esta mala racha.

A estos dos fuera de serie, hay que añadir un Messi decisivo, en uno de sus mejores momentos de la temporada. Se dio un homenaje ante Osasuna y anotó un doblete en Madrid para mantener vivos a los de Luis Enrique. ¿Volverá a levantar la camiseta este fin de semana? Los culés así lo esperan.

Caldera en Cornellá

Uno de los ambientes más hostiles que el Barça se encuentra en toda la Liga. El eterno rival perico no es bien recibido en su casa. La tensión de los derbis del año pasado, dos de liga y dos en copa, pasaron factura y se vivieron episodios muy lejos del fairplay deseado.

Una victoria ante el Barça son siempre más de tres puntos para el conjunto blanquiazul, es dar una de las mayores alegrías a su afición. Ninguna duda de que el campo va a estar lleno, el jugador 12 perico. El Barça deberá sobreponerse a un ambiente que puede ser un pequeño infierno. Para ganar Ligas hay que superar las adversidades más grandes.

Undiano Mallenco impartirá justicia

El colegiado Undiano Mallenco (Comité Navarro) ha sido designado para arbitrar el derbi catalán. Un partido difícil de arbitrar y con un estadio que se tirará encima a la más mínima. La tensión, los roces y jugadas pasadas de intensidad serán constantes durante el encuentro. Que se hable sólo de fútbol al final del derbi.

Convocatorias

FC Barcelona: Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Mascherano, Umtiti, Alba, Digne, Sergi Roberto, Busquets, Rakitic, Aleñá, André Gomes, Denis Suárez, Arda Turan, Messi, Neymar, Suárez, Alcácer.

RCD Espanyol: Roberto, Duarte, V.Sánchez, V.Álvarez, Gerard, Caicedo, Baptistao, Aaron, Diego López, Jurado, D.López, J.López, Hernán, J.Fuego, Piatti, Diop, Reyes, M.Roca, M.Navarro.

