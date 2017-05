Busquets: "Ha sido un día bonito para debutar"

Google Plus

Busquets fue el quinto juvenil en debutar con el filial esta temporada | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El árbol de la Masía va dando sus frutos. Unos frutos que han de cultivarse con mimo y paciencia. El centrocampista del FC Barcelona Juvenil A tuvo ocasión de debutar con el filial y disfrutar de algunos minutos de juego durante el choque con la AE Prat, antes de viajar con su equipo para disputar la Copa de Campeones. No había un día mejor para hacerlo, pues la victoria de los azulgrnas por 2-0, con goles de Cardona y Perea, convertía a los barcelonistas en campeones del grupo 3.

El canterano comentó cuáles habían sido sus sensaciones durante el día de su convocatoria y estreno con el Barça B. "Estaba un poco nervioso al principio, pero mis compañeros me han ayudado mucho. Me he sentido muy bien en el terreno de juego durante los minutos que tuve en el partido. Ahora quisiera desearles mucha suerte en el playoff", dijo Busquets, que aseguró haber vivido una bonita experiencia: "Ha sido un día en el que se ha juntado todo, ha sido un bonito día para celebrar el debut y sobre todo el campeonato del grupo".

Juveniles en el filial

En cuanto a las palabras que había tenido el técnico, Gerard López, el futbolista declaró lo siguiente: "Me dijo que estuviese tranquilo, que jugase como lo hago en el Juvenil y así todo saldría muy bien". No podía resultarle difícil imaginarse en el Juvenil A, pues a su derecha tenía a Mboula y a su izquierda a Cucu, compañeros de equipo en el División de Honor: "Hoy hemos sido unos cuantos. Nosotros siempre estamos a la espera de poder ayudar al Barça B en lo que sea".

El centrocampista, que regresará al Juvenil A este domingo para viajar a Galicia, donde se celebrará la Copa de Campeones de la categoría, quiso hacer a un lado la eliminación de la UEFA Youth League a costa del Redbull Salzsburgo. "Eso fue una mala experiencia, pero el trabajo de toda la temporada en el Juvenil está ahí. Tampoco lo va a ensuciar mucho un solo partido, creo que hicimos las cosas como las teníamos que hacer, y ahora hemos de pelear por lo que nos queda", apuntó Busquets.