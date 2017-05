Gerard López: "La temporada ha sido un gran éxito pero hay que rematarlo"

Alegría pero con cautela de Gerard López | FOTO: Noelia Déniz

Tras la victoria ante el AE Prat y certificarse campeones del Grupo III de Segunda División B, Gerard López puso nota a sus jugadores durante el presente curso asegurando que aún quedaba un último paso para conseguir el objetivo de ascender y que el equipo debería seguir compitiendo así para lograrlo.

Celebración en el vestuario

Gerard López afirmó que el ambiente en el vestuario es inmejorable tras confirmarse como campeones, eso sí, no quiso olvidar que de momento ser campeones no implicaba ser equipo de Segunda asegurando que: "Tenemos sensación de felicidad, de satisfacción, sobretodo por saber que se han hecho las cosas bien hasta el presente. Son jóvenes y es normal que tengan la necesidad de celebrarlo en estos momentos, por mi parte lo mismo, pero prudente, porque a pesar de haber dado un paso muy importante como es quedar campeones de grupo y después de muchos años que el filial no lo conseguía aún queda un paso mas. Es un éxito que hay que remarcarlo, estamos con ganas de que llegue todo lo que sucederá de aquí 3-4 semanas donde no valen los errores y ponerlo todo sobre el campo. Nos quedan dos partidos que servirán de preparación para el playoff donde el equipo competirá al 100% por respeto a la competición y a sus equipos, tanto el día del Espanyol como el del Ebro, tenemos el objetivo de superar los 80 puntos, es un objetivo que he marcado yo al equipo, el filial se los tomará en serio como durante toda la temporada."

Análisis de la temporada

Gerard López recordó que a pesar de ir líderes durante muchas jornadas, el trabajo no fue nada sencillo, el entrenador granollense remarcó que: "Ha sido una liga dónde desde el primer momento hemos marcado un ritmo de puntos, de juego, de resultados, de implicación y actitud. En estas ultimas ocho jornadas donde parecía que todo estaba abierto para la primera plaza ninguno ha podido seguir el ritmo, esto también se ha de valorar, aunque desde la jornada 15 hayamos ido primeros y durante las primeras 15 jornadas que hubieron 6 o 7 donde también lo fuimos. Se nos daba por favoritos al principio por el nombre del club y su escudo, pero en Segunda B a veces el favoritismo no se da. El año pasado el campeón hizo 73 puntos, el año anterior también, estamos en opciones de superar los 80 puntos en el grupo mas difícil de Segunda B y eso ha sido gracias al trabajo de preparación y gestión de la plantilla."

Gerard ha promovido varios del juvenil al filial. Foto: Noelia Déniz-VAVEL-.

Ante las númerosas bajas por sanción y lesión, Gerard López a plasmado la confianza que tiene en las categorías inferiores del club y la creencia en su política de promocionar a los jóvenes talentos, El entrenador azulgrana valoró positivamente este aspecto: "Hay que intentar tirar de abajo cuando lo necesitamos, habian ocho bajas y no me ha temblado el pulso a la hora de confiar en ellos porque tengo confianza en la continuidad del club y la promoción de los jugadores y está claro que esta ha sido la sensación de la temporada, hay muy buena plantilla, me la hice a medida, hemos cumplido con buenas espectativas pero no podemos decir que se ha hecho nada hasta no lograr el ascenso, la temporada ha sido un gran éxito pero lo tenemos que rematar".

"No me tiembla el pulso a la hora de sacar a los mas jóvenes"

Llegó el turno de un nuevo juvenil que salta al segundo equipo culé, Oriol Busquets. El de Granollers enfatizó: "He hecho debutar a Oriol , quería que debutara Dani Morer pero por la expulsión de Fali no podía tener menos de siete jugadores de la plantilla del filial en el equipo y no lo he podido sacar; pero esos minutos han sido de control y hemos tenido ocasiones de ampliar el marcador, mérito de los jugadores, de una semana donde todos daban por hecho que ganaríamos, pero se ha de ganar. era un partido trampa como el próximo contra el Espanyol".

Busquets se añade a una lista que al presente suman dos dígitos, en cuanto a los canteranos que han jugado en el filial. Desde la perspectiva de Gerard: "Es el quinto debutante este año, 12-13 en mis dos años, los jugadores son los que me demuestran que pueden venir, si muestran buen nivel yo tengo que continuar con su progresión y si hay bajas como hoy por lesión o sanción esta claro que lo natural es que así sea no tengo problemas en hacerlo y los chavales responden de manera positiva, Oriol ha dado tranquilidad con la pelota y equilibrio en un momento que estábamos con 10, ahora vuelven con el juvenil a jugar la final de campeones en Galicia bueno siempre he tenido la idea de tirar de ellos si hiciera falta".

Quinto campeón catalán

Gerard López no dudó en realzar el nivel y la superioridad del grupo III de Segunda División B al etiquetarlo como el mas complicado por el gran nivel de los equipos catalanes. El entrenador azulgrana espetó que: "Es el grupo mas difícil, el grupo que históricamente ha dado mas ascensos a Segunda A, es un grupo lleno de filiales potentes como Valencia y Villarreal, es un grupo donde normalmente encontramos equipos de Tercera que suben cada vez mas potentes. Me reafirma que se trabaja bien la base en Cataluña, los equipos con menos presupuesto son capaces de rendir de manera brillante, son de los mas potentes de Segunda B".

A pesar de la victoria, no fue fácil y el filial azulgrana no conseguía dominar el encuentro, Gerard, consciente de ello quiso enviar un mensaje al descanso que se tradujo en una victoria clara pero sufrida por parte de su equipo perseverando que: "Hemos empezado bien y fuertes con el gol, la sensación de los primeros minutos era de dominio del balón y del partido pero luego ha habido una franja de tiempo en que hemos dado un paso atrás como en el campo del Hospitalet y hay que aprender que cada partido cuesta ganarlo y que por mucho que parezca fácil no lo es y en partidos donde te enfrentas a un equipo necesitado de puntos como el Hospitalet o el Prat, los jugadores no se podían relajar, tras el penal y el golazo de Perea ha venido la tranquilidad".