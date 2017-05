Sesión de recuperación tras conquistar Cornellà-El Prat

Google Plus

El Barça en la Ciutat Esportiva. Foto: Miguel López Mallach, VAVEL

El líder no para. La sonrisa en los rostros de los azulgranas ha sido la cara más repetida en el último entrenamiento de los azulgranas tras conquistar el derbi de la Ciudad Condal. Bajo las órdenes de Luis Enrique la escuadra ‘culé’ ha realizado trabajo suave de recuperación para los hombres titulares durante el partido ante el RCD Espanyol. Sin titubeos, y de forma convincente, el FC Barcelona logró imponerse ante un combativo cuadro blanquiazul en Cornellà-El Prat. Los regalos no se desaprovechan, y menos si los recibe un tal Luis Suárez. El uruguayo aprovechó los dos que tuvo de la zaga ‘perica’ para mantener el liderato en otra jornada de infarto. Tras el 0-3 en el luminoso, el Barça afronta una semana con sólo un partido, el que enfrentará el próximo sábado ante el Villarreal CF (18.30h) en feudo azulgrana. Por ello, los hombres de Luis Enrique no volverán a los entrenamientos hasta el próximo miércoles para centrarse de lleno en el duelo liguero.

La sesión matinal ha contado sobre el verde del campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper con todos los jugadores disponibles del primer equipo. Hay que recordar que la enfermería azulgrana sigue ocupada por Aleix Vidal y Rafinha Alcántara, ambos de larga duración y que no volverán a vestirse la zamarra azulgrana en lo que queda de temporada. Por su parte, Jeremy Mathieu y Andrés Iniesta, baja por unas molestias en el adductor de su pierna derecha en el derbi, se suman a la lista de bajas en Can Barça.

El que sí estaba especialmente sonriente ha sido Marc André Ter-Stegen. El portero alemán ha sido objeto de bromas con motivo de su aniversario. Los 25 años del guardameta germano llegan en uno de los mejores momentos de forma tras sus últimas soberbias actuaciones en Liga, un puntal vital en la pugna por el liderato.