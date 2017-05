Los entrenos del Barça antes de enfrentarse al Villarreal

André Gomes, Arda Turan, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Ter Stegen en el rondo del entrenamiento de hoy. Foto: FC Barcelona

Después de dos días de fiesta, la plantilla del Futbol Club Barcelona ha vuelto a los entrenamientos. Junto a todos los disponibles del primer equipo, también se han entrenado con ellos los jugadores Carles Aleñá y Marlon Santos, del B. Quien también se ha dejado ver ha sido el manchego Andrés Iniesta después de no estar ante los pericos por unas molestias en el abductor derecho. Tras la victoria en el derbi de Cornellà – El Prat del pasado sábado, ahora el equipo piensa en la cita que tiene este sábado con el submarino amarillo, el quinto clasificado de la Liga Santander que se está disputando un puesto en Europa para la próxima temporada. Por su parte, el Barça sigue en la lucha por el triunfo liguero y es el actual líder, sin olvidar que los de Zidane tienen una visita pendiente a Balaídos.

Carles Aleñá y Marlon Santos en el entrenamiento de hoy. Foto: FC Barcelona

Planning para estar al máximo

Desde el Barça se ha emitido el horario que va a seguir la plantilla azulgrana esta semana. Después de un lunes y martes de relax, este miércoles ha habido sesión de entrenamiento a las once de la mañana en el Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva, al igual que lo van a hacer jueves y viernes para estar listos para el partido en el Camp Nou contra el Villarreal, partido que va a ser especial para Jonathan Dos Santos. Este encuentro se va a disputar el sábado 6 de mayo a las 18:30 así que el mismo domingo los de Luis Enrique vuelven a estar citados en la Ciutat Esportiva para una sesión de recuperación. El Barça no tiene compromisos internacionales, por lo que su próximo partido no será hasta el domingo 14 de mayo en el Estadio de Gran Canaria, a la espera de ver si el eterno rival falla en Los Cármenes y confiando en que el Sevilla de Sampaoli gane en el Bernabéu.