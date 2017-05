Previa FC Barcelona - Villarreal CF: como una final

Google Plus

Barcelona y Villarreal se enfrentarán este sábado 6 de mayo en un partido que se presenta vibrante, como han sido la mayoría de los enfrentamientos anteriores entre estos dos equipos. Ambos conjuntos llegan a la antepenúltima jornada del campeonato liguero con sus frentes abiertos, unos concentrados en hacerse con el título de Liga y otros con defender la plaza europea que tienen asignada por el momento.

Los hombres de Luis Enrique llegan a este duelo conscientes de que no pueden permitirse ningún fallo. Tras caer eliminados en la Champions League, han tenido una semana entera para preparar el partido ante los 'groguets', por lo que el estado físico del equipo debe ser óptimo. Saben que conseguir el campeonato de la regularidad no será nada fácil, ya que el Madrid tiene un partido menos, pero quieren pelear hasta el final empezando por ganar su partido.

Fran Escribá y su escuadrón visitan el Camp Nou en plena batalla por las posiciones que dan acceso a la Europa League de la temporada siguiente. En estas últimas jornadas, cualquier punto vale su peso en oro, y aún más cuando la disputa entre los tres aspirantes a Europa se mueve alrededor de solamente dos puntos. También fuera de la competiciones continentales, el Villarreal llega hasta con un día más de descanso al partido.

En plena lucha por el título

La victoria en el Bernabéu en el último suspiro dio aire nuevo a un equipo que rozaba el riesgo de caída en el estado anímico tras la eliminación de la Champions ante la Juventus. No obstante, aquel gol de Messi en el minuto 92 en el feudo del eterno rival dio alas a los hombres de Luis Enrique para afrontar la recta final de la temporada e intentar hacerse con el doblete y repetir así el éxito de la campaña pasada.

Y es que después de dicho triunfo, el Barça ha disputado dos partidos con un brutal balance de diez goles a favor y uno en contra. Osasuna y Espanyol fueron los víctimas de un equipo crecido y letal en el apartado goleador. Especialmente significativa es la goleada cosechada en Cornellá, ya que los pericos llegaban con muchas ganas al derbi catalán, pero el oportunismo de un Luis Suárez que se reencontraba con el gol tras cinco partidos conquistó el feudo blanquiazul.

Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

Los culés son líderes de la competición, empatados a puntos con un Madrid que tiene pendiente el partido ante el Celta. Por este motivo, los pupilos de 'Lucho' saben que tienen que tomarse cada partido restante como una final, ya que perder puntos significaría prácticamente regalar el título al equipo de Zidane. No obstante, ganar y poner presión a los blancos es el objetivo lógico de los azulgranas.

A defender la quinta plaza

El Villarreal no ha tenido una temporada fácil, ni mucho menos. El inicio fue un tanto atropellado, ya que la repentina destitución de Marcelino trastocó a los jugadores, acostumbrados a un entrenador y concentrados en empezar el curso con el mismo. Sin embargo, el equipo se rehizo al cambio de míster y se acabaron adaptando a las mil maravillas a Fran Escribá y su estilo de juego, algo distinto del de pasadas campañas.

El submarino amarillo fue escalando posiciones hasta colocarse en las plazas en las que era más reconocible, las de competiciones europeas. Alojado en la quinta posición llega al Camp Nou, luchando contra Athletic y Real Sociedad para estar el curso que viene en la Europa League. Los tres conjuntos están en un pañuelo, el Villarreal está con 63 puntos, el Athletic con 62 y la Real, con 61. Cada victoria, cada punto y también cada derrota son, por tanto, de una trascendencia brutal en esta batalla.

El conjunto 'groguet' lleva una buena dinámica en los últimos tres encuentros, y por eso consigue mantener la quinta plaza ante el asedio de los equipos vascos. Después de la derrota frente al Alavés, el equipo de Castellón cosechó tres victorias consecutivas, incluso ganando en uno de los estadios más difíciles del panorama español, el Vicente Calderón. Por tanto, no pueden llegar mejor a la cita de Barcelona, donde quieren alargar esta racha de triunfos.

Precedentes en el Camp Nou: los cinco últimos

Los últimos enfrentamientos entre Barça y Villarreal en el feudo culé tienen un balance muy desigual. Nos tenemos que remontar hasta enero del 2010 para encontrar un resultado que no sea favorable al conjunto local, ya que desde aquel partido el Barça cuenta las visitas de los 'groguets' por victorias. No obstante, el Villarreal ha sido capaz de remontar un 3-1 en can Barça y aplazar así el alirón que ya tenía preparado el conjunto culé en la primera temporada de Pep Guardiola en el banquillo azulgrana.

De estos últimos cinco precedentes, cuatro pertenecen a la competición liguera y solamente uno a la Copa del Rey, en una semifinal que acabó ganando el Barcelona con autoridad.

Temporada Competición Local Marcador Visitante 2011/12 LaLiga Barcelona 5-0 Villarreal 2013/14 LaLiga Barcelona 2-1 Villarreal 2014/15 LaLiga Barcelona 3-2 Villarreal 2014/15 Copa del Rey Barcelona 3-1 Villarreal 2015/16 LaLiga Barcelona 3-0 Villarreal

Números distintos

Durante esta edición aún vigente de LaLiga, Barça y Villarreal han pasado por caminos diferentes, han logrado hacerse con varias rachas victoriosas pero también han cosechado derrotas inesperadas ante equipos teóricamente inferiores por cuestión de nombre. Todo esto acaba reflectado en los números, en las estadísticas de ambos conjuntos.

Por lo que a goles marcados se refiere, el Barça es el equipo más goleador de la competición con un total de 104 goles anotados. Gran responsabilidad de este dato la tiene Messi, pichichi del campeonato con 33 goles en 31 partidos, aunque Luis Suárez también puede presumir de culpabilidad gracias a sus 26 dianas. El Villarreal, por su parte, ha anotado hasta la fecha 52 goles, exactamente la mitad que su rival de esta semana. Bakambu, con 10 goles, y Roberto Soriano con 9 son los máximos goleadores del 'submarino amarillo'.

Foto: VAVEL

En goles recibidos, los números se equiparan y el Villarreal cuenta con 5 goles encajados menos que el Barcelona (28 por 33 de los culés). Gran culpa de esto lo tiene el guardameta actualmente lesionado del conjunto de Fran Escribá, Sergio Asenjo, que hasta su lesión estaba cuajando una gran temporada. El balance de goles, por tanto, queda positivo en ambos equipos, aunque en el Barça es de +71 y en el Villarreal, de +24.

Declaraciones

Los dos entrenadores han comparecido en la habitual rueda de prensa previa a cualquier compromiso, y han coincidido en su discurso al prever un partido complicado y en admitir que jugarán sus cartas para conseguir el triunfo final. Tanto uno como otro son conscientes de la importancia de los puntos en este tramo final de la temporada, pero también de la trascendencia de ir partido a partido.

Luis Enrique ha elogiado el trabajo de su compañero de profesión y de su equipo diciendo que "el Villarreal es uno de los equipos más difíciles de contrarrestar, se trata de un equipo muy completo tanto en defensa como en ataque, se posiciona muy bien defensivamente pero genera transiciones muy peligrosas". También ha destacado la importancia defensiva ante este rival: "El Villarreal es un equipo al que es muy complicado quitarle la pelota, tendremos que defender muy bien".

Fran Escribá, por su parte, ha destacado también el factor defensivo ante un rival tan poderoso en ataque: "Llevan más de 100 goles en LaLiga. Ese dato refleja el enorme nivel de sus delanteros y de su plantilla en general. Además, su motivación será máxima, pues se juegan el título. Para mí, es el partido más complicado de la temporada". No obstante, ha dejado muy claro que su equipo saldrá, como siempre, "a ganar".

Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Arbitrará Sánchez Martínez

El encuentro tendrá lugar en el Camp Nou. El feudo azulgrana dispone de una capacidad para 99.354 espectadores y, aunque no se prevé una entrada completa para este duelo, sí se espera una generosa presencia de aficionados barcelonistas, como suele pasar ante el Villarreal.

El colegiado encargado de dirigir el partido será José María Sánchez Martínez. Este árbitro murciano nacido en Lorca en 1983 ya tiene experiencia en la Primera División, ya que esta es su segunda temporada en la máxima categoría del fútbol español. Durante este curso, ha arbitrado partidos de ambos conjuntos, concretamente tres del Barcelona y uno del Villarreal. Los tres encuentros del equipo azulgrana han acabado con victoria de los hombres de Luis Enrique, mientras que en el único compromiso con el equipo valenciano, el resultado final fue de derrota.

Convocatorias FC Barcelona - Villarreal CF

Luis Enrique aún no ha hecho pública la lista de 18 hombres que formarán parte de la convocatoria para el partido ante el Villarreal, aunque ya tiene algunas bajas confirmadas, como las de Aleix Vidal y Rafinha, lesionados de larga duración, y las dudas de Mathieu e Iniesta, ambos con molestias.

Fran Escribá, por su parte, sí que ha dado a conocer la lista de jugadores que viajarán a la Ciudad Condal para disputar el encuentro perteneciente a la trigésima sexta jornada de LaLiga. Los futbolistas elegidos por el técnico amarillo son: Andrés Fernández, Barbosa, Mario, Jaume Costa, José Ángel, Musacchio, Álvaro, Rukavina, Bonera, Rodrigo, Trigueros, Roberto Soriano, Samu Castillejo, Jonathan dos Santos, Soldado, Bakambu, Adrián López, Sansone y Santos Borré.