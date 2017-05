Resumen Barcelona vs Villarreal en La Liga 2017

90+3' | ¡Final del partido en el Camp Nou! El Barça sigue líder de la Liga a la espera de lo que haga el Real Madrid en el Nuevo Los Cármenes a partir de las 20:45.

90+2' | Neymar lanza la falta pero rebota en la barrera.

90+1' | Falta de Castillejo sobre Neymar Jr.

90' | El árbitro añadirá 3 minutos.

88' | Disparo de Suárez de lejos que sale desviado.

83' | Adrián entra por Bakambu.

82' | André Gomes sustituye al croata Ivan Rakitic.

80' | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Ha marcado Messi a lo Panenka el cuarto del Barça.

80' | El balón toca en el brazo de Jaume Costa. PENALTI a favor del Barça

80' | Neymar hace una de las suyas y pone el balón dentro del área.

78' | Javier Mascherano entra por Sergi Roberto, que sale del terreno de juego ovacionado.

77' | Amarilla para Musacchio.

76' | Bakambu hace acelerar la defensa culé. Sale Ter Stegen a tapar el balón y Piqué debe despejar.

75' | Error de los jugadores del Villarreal. El Barça crea una contra peligrosa pero el disparo de Neymar es interceptado por el portero Fernández

74' | Jordi Alba sustituye al francés Digne, que tenía molestias.

73' | Saque de esquina a favor del Villarreal. Umtiti despeja un balón de Bakambu.

72' | Castillejo salta al terreno de juego y sienta a Soriano.

72' | Sansone entra por Soldado. Primer cambio del partido.

71' | Amarilla para Soldado.

68' | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Ha marcado el uruguayo el tercero del Barça. Sergi Roberto ha sido el asistente. Marca Suárez, marca el tridente al pleno.

67' | Busquets pierde un balón peligroso que termina en fuera de juego de los amarillos.

65' | Barça y Villarreal incapaces de terminar las jugadas de ataque.

64' | Amarilla para Andrés Iniesta.

58' | Rodri despeja un balón peligroso de Neymar Jr.

57' | El colegiado pita un fuera de juego inexistente de Sergi Roberto.

57' | Disparo de Leo Messi que Andrés Fernández consigue despejar. Córner a favor del Barça.

55' | Gerard Piqué con molestias. Mascherano calienta en la banda.

54' | Saque de esquina a favor del Villarreal que lanza Trigueros.

47' | Disparo peligroso de Digne que va ajustado al poste.

46' | Saca el Villarreal desde el centro del campo. Empieza la segunda mitad.

Los jugadores vuelven a saltar al terreno de juego.

45' | Final de la primera mitad. Los protagonistas se dirigen hacia el túnel de vestuarios.

44' | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Ha marcado Leo Messi desde fuera del área que da el segundo gol al equipo local. Méritos de Neymar que consigue despistar la defensa amarilla.

44' | Trigueros ejecuta un disparo directo que va directamente a las manos del portero alemán.

43' | Falta de Rakitic por detrás sobre Soldado. El Villarreal lanzará una falta peligrosa aunque lejos de la portería de Ter Stegen.

40' | Pase de Suárez a Neymar que dispara demasiado cruzado y manda el balón directamente fuera.

39' | Remate de cabeza de Roberto Soldado que va por encima de la portería de Ter Stegen.

38' | Enorme oportunidad de Gerard Piqué para meter el segundo. Ha llegado forzado y ha rematado un balón desviado.

38' | Córner a favor del Barça.

37' | Falta de Soldado sobre Rakitic. El Villarreal está nervioso y es incapaz de pisar territorio culé.

35' | Remata Neymar buscando portería pero el balón se va desviado.

34' | Fallo de Ter Stegen que regala el balón, aunque la jugada termina en nada.

33' | El colegiado Sánches Martínez pita un fuera de juego dudoso a Lucas Digne.

32' | El Villarreal pierde una pelota cerca de su área que termina en córner.

31' | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Bakambu ha superado a Piqué en velocidad y, a pase de Roberto Soldado, ha conseguido empatar el partido.

28' | Disparo de Messi cruzado que ha ido ligeramente desviado

27' | Gran oportunidad para el Villarreal que, tras varios intentos de disparar a portería, la defensa azulgrana ha sido capaz de sacar todos los balones peligrosos

26' | Falta de Mario Gaspar sobre Leo Messi

26' | Primer saque de esquina a favor del Villarreal después que Ter Stegen y Piqué no se hayan entendido.

20' | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Ha marcado Neymar Jr a pase de Leo Messi.

18' |Leo Messi ha sido el encargado de disparar la falta, que va directa a las manos del portero.

18' | Manos de Álvaro en el pico del área que le costaran la tarjeta amarilla.

15' | Amarilla para Sergi Roberto, que se perderá el próximo partido contra Las Palmas

15' | Primer córner del partido a la izquierda de la portería de Andrés Fernández. Lo pica Neymar con la pierna derecha.

14' | Gran jugada de Jonathan dos Santos que Gerard Piqué a rechazado.

12' | El Barça presiona y el Villarreal solo puede cerrarse en su área.

10' | 71 % del tiempo jugando en el campo del Villarreal.

8' | Falta de Umtiti sobre Roberto Soldado.

7' | Recuperación fácil del balón por parte del Barça, quien tiene la posesión del partido en el momento.

5' | Jonathan dos Santos corta un balón deligroso de Neymar Jr.

3' | Inicio de partido muy dinámico y con presión de ambos equipos.

¡Arranca el encuentro! Sacará de centro el Barça

Se le ha rendido homenaje a Carles Naval, el delegado del Futbol Club Barcelona.

Suena ya el himno del Barça. Los jugadores saltan al césped.

Dentro de 30 minutos dará comienzo el partido entre Barça y Villarreal.

Banquillo Villarreal CF: Adrián, Barbosa, Bonera, Borre, Castillejo, Rukavina y Sansone

Banquillo FC Barcelona: Jordi Alba, Paco Alcácer, Jasper Cillessen, André Gomes, Javier Mascherano, Denis Suárez y Arda Turan

Villarreal CF: Fernández; Costa, Álvaro, Musacchio, Mario Gaspar; Soriano, Trigueros, Hernández, dos Santos; Soldado, Bakambu.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Digne; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suárez, Neymar.

¡Ya hay alineaciones para ambos equipos!

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido FC Barcelona vs Villarreal en vivo perteneciente a la 36ª jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el Camp Nou a partir de las 18:30 horas.

El Barça, por su parte, la última vez que pisó el Camp Nou fue para enfrentarse al Osasuna, equipo ya de Segunda División , a quien consiguió ganarle por un contundente 7-1 saliendo con habituales suplentes como Denis Suárez o Paco Alcácer. Fue ese partido en el que Javier Mascherano consiguió su primer gol con la camiseta azulgrana tras 319 partidos vistiéndola. Además, ese partido tuvo cierto interés para todo aquel curioso ya que desde el 3 de enero de 1999 no había tres dobletes del Barça en Liga. Hace ahora 18 años lo lograron Luis Enrique, actual técnico culé; Rivaldo y Oscar. Ante el Osasuna Messi, Alcácer y André Gomes fueron los encargados de romper esa racha.

La última vez que el Villarreal jugó de visitante en la máxima competición nacional fue en el Vicente Calderón, un partido muy intenso y ajustado que ganaron los de Fran Escribá por 0-1, un gol de Soriano que no llegó hasta el 82’, cuando, pese a los ataques de ambos equipos, parecía que el marcador se mantendría a cero.

El Villarreal no puntúa en el Camp Nou desde 2010, cuando empató a uno tan solo empezar el año. No es desde 2008 que los amarillos no ganan a domicilio culé cuando lo hicieron por 1-2 con goles de los míticos Marcos Senna y Xavi Hernández. Por aquel entonces Barça y Villarreal se disputaban el segundo puesto, con los culés por encima. Las últimas cinco ocasiones en las que el conjunto el submarino amarillo pisó el Camp Nou les vayeron un total de 16 goles, a poco más de tres por partido.

Por su lado, Luis Enrique también ha salido en rueda de prensa previa a la trigésimo sexta jornada de liga. En este caso el técnico asturiano advierte de la dificultad que tendrá la defensa azulgrana para hacerse con el balón cuando este sea rival. No ha querido que nadie olvide que “debemos ganar si queremos optar a dos títulos esta temporada”.

El entrenador del Villarreal Fran Escribá ha atendido a los medios de comunicación. “El Villarreal va al Camp Nou a ganar” decía el técnico valenciano cuando se le preguntaba por las intenciones de su equipo. Aunque los amarillos son conscientes del gran rival que tienen encima, no descartan la posibilidad de puntuar en ese estadio donde el Villarreal pierde puntos desde 2010.

Ivan Rakitic entrenando en la Ciutat Esportiva. Foto: ErnestoAradilla

Atentos a Ivan Rakitic, el dorsal 4 del Barça. El croata ha visto portería en dos de los últimos tres partidos de competición liguera y ambos rivales eran verdaderos enemigos de los azulgranas. Fue el encargado de batir a Keylor Navas en el Clásico del Bernabéu a la vez que a Diego López en Cornellà – El Prat. Los dos goles de Rakitic supusieron el segundo gol del Barça en cada uno de los encuentros.

Bakambu cazado en la celebración de un gol. Foto: Mª José Segovia

Atentos a Bakambu, el delantero con más goles del Villarreal, un congoleño nacido en 1991 en Francia. Tras una lesión en pretemporada mientras disputaba un partido contra la Real Sociedad le alejó de los terrenos de juego hasta un total de 50 días. Ahora, ya en la recta final de temporada y viéndolo con cierta perspectiva, podemos elogiar al ‘17’ del submarino amarillo por su espectacular vuelta en forma tras el parón obligado. A tres jornadas para el final de la competición liguera acumula un total de 10 goles de los 52 totales del Villarreal.

Jordi Alba fotografiado por Rodrigo J Torrellas

Por parte del Barça, el encargado de hablar con la prensa acerca del partido ha sido el lateral Jordi Alba en un evento publicitario. "Daremos lo mejor de nosotros en la Liga, estamos en una buena situación pero dependemos del Real Madrid" aseguró el futbolista azulgrana.

Roberto Soldado sobre el terreno de juego. Foto: Maria José Segovia

Roberto Soldado ha comparecido en rueda de prensa para hablar de la cita de este sábado en el Camp Nou y ha afirmado que el Villarreal va “con la mentalidad de sacar algún punto”. Entorno al escenario del Camp Nou, “es un estadio que me gusta, pero no he ganado allí todavía. Espero que esta vez sea la buena” para que el sueño amarillo de estar la temporada que viene en competición europea no decaiga. Los de Fran Escribá conocen a la perfección el estilo del Barça y saben que “al contraataque se le puede hacer daño”.

Camp Nou, escenario del encuentro entre Barça y Villarreal

La batalla tendrá como sede el Camp Nou (Barcelona). Un estadio con capacidad para 99.354 espectadores que fue inaugurado el 24 de septiembre de 1957. En ese escenario el Futbol Club Barcelona ha vivido momentos históricos. El más reciente fue la victoria por 6-1 al Paris Saint - Germain de Unai Emery, que dio al Barça el pasaporte a cuartos de final de la UEFA Champions League. No hay que olvidar tampoco el hat-trick de Pichi Alonso la temporada 1985/1986 tras la derrota del Barça en Göteborg por 3-0 que llevó a los penaltis, dejando al Barça como vencedor de la eliminatoria o la remontada que protagonizó el Dream Team la temporada 1993/1994 con goles de Laudrup, Bakero (2) y Koeman.

Sánchez Martínez en pleno partido. Foto: La Liga

José María Sánchez Martínez será el encargado de poner paz en el duelo Barcelona vs Villarreal en vivo. El colegiado de 33 años pertenece al Comité de árbitros de Murcia. Debutó en primera división en 2015 arbitrando un Real Sociedad - Sporting de Gijón. A parte de su profesión como colegiado, Sánchez Martínez también ejerce de economista.

La última vez que Villareal y Barça se enfrentaron fue el pasado 8 de enero en el Estadio de la Cerámica que terminó con empate a uno en el marcador con goles de Sansone (49') y Leo Messi (90'). Un partido en el que los de Luis Enrique sufrieron hasta el último minuto de encuentro, cuando el astro argentino consiguió empatar el partido. Los amarillos terminaron con 10, aunque se puede decir que no jugó en inferioridad ya que la expulsión por segunda amarilla de Costa tuvo lugar en el 94'.

El Futbol Club Barcelona, actual líder de la Liga española, y Villarreal, que todo apunta que estará en competición europea la siguiente temporada, se verán las caras a tres partidos antes del final de la competición liguera. Luis Enrique dispone de todos sus jugadores menos los lesionados Aleix Vidal y Rafinha. 81 puntos son los que lleva sumados el conjunto azulgrana, con 104 goles a favor que le convierten en el equipo más goleador de la liga y solo 33 en contra. Por su parte, el submarino amarillo, quinto en la tabla y con 63 puntos, ha marcado 52 goles y ha encajado 28, menos que el Barça. Toda la información sobre el encuentro en la previa del FC Barcelona – Villarreal CF.