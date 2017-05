El Villarreal no puntúa en el Camp Nou desde 2010

Google Plus

El sábado 6 de mayo el FC Barcelona recibirá en el Camp Nou al Villarreal para enfrentarse al antepenúltimo choque de la temporada. La emoción de La Liga no puede ser mayor, y es que los últimos duelos de la competición doméstica acabarán por decidir el campeón de este 2016-2017. Los culés llegan al encuentro como líderes de la clasificación empatados a puntos con el eterno rival, pero el hecho de que los merengues cuenten con un partido menos obliga al Barça a no fallar y esperar que el rival sí lo haga. El primer reto pasará por ganar al 'submarino amarillo' en Can Barça.

Las estadísticas son claras. Los blaugranas están acostumbrados a cargar con el cartel de favoritos y en este caso los números hablan de 19 victorias para los culés por siete para el Villareal y nueve duelos acabados en tablas. Precisamente, los empates son los que han marcado los últimos choques entre catalanes y valencianos. Un 1-1 y un 2-2, ambos conseguidos en el Estadio de La Cerámica, son los resultados de los dos últimos duelos ligueros entre Barça y Villareal. Sin embargo, los números son diferentes al cambiar de escenario. Los de Fran Escribá acumulan ya seis partidos sin puntuar en el Camp Nou y es que la última vez que lo hicieron fue en la temporada 2009-2010.

Dos empates consecutivos

Fue en la jornada 16 de La Liga y el 'submarino amarillo' sacó un valioso 1-1 de territorio azulgrana. En aquel choque los culés salían sin Messi a pelear sobre el césped. El argentino veía a sus compañeros desde la grada, una imagen que seguro que no se repetirá el próximo sábado. El primero en mojar fue el Barça por medio de un Pedro que marcó en el inicio del duelo. Después, los valencianos se crecieron y pusieron en apuros a los locales, que lograron llegar al descanso con ventaja.

Sin embargo, poco después de la reanudación David Fuster aprovechaba un gran centro al área para perforar la portería blaugrana, que por aquel entonces defendía Víctor Valdés. El empate suponía el primer partido de Liga que el Barça no lograba ganar en el Camp Nou y, además, le puso el liderato en bandeja al eterno rival. Aun así, el pinchazo no evitó que aquella temporada los culés se alzaran como campeones de la competición liguera.

Las tablas de 2010 fueron una repetición de lo ocurrido en la vez anterior que Barça y Villarreal se habían visto las caras. También con el Camp Nou como escenario, el 'submarino amarillo' logró otro empate con los culés en la jornada 35 de la temporada 2008-2009. Esta vez con más goles. Un 3-3 fue el resultado final. Los primeros en mover el marcador fueron de nuevo los culés, esta vez por medio de un Keita que marcaba en apenas diez minutos.

Sin embargo, poco después Llorente aprovechaba un pase de la muerte y volvía a meter a los suyos en el partido. El Barça apretó y un gol de Eto’o y otro de Dani Alves le daban a los culés la tranquilidad de marcharse al descanso con un contundente 3-1. Nadie esperaba lo que pasó en el retorno al césped. Los blaugranas se relajaron y el 'submarino amarillo' se creció. Abidal fue expulsado, Iniesta se lesionó y el Villarreal, comandado por Pellegrini, dio la sorpresa en el Camp Nou. Primero, Mati Fernández convirtió un penalti y en los minutos finales, Llorente puso el definitivo 3-3 en el marcador.

En aquel momento el empate supuso que el Barça, dirigido por entonces por Pep Guardiola, tuviera que esperar para proclamarse matemáticamente campeón de La Liga. Solo se retrasó el alirón, ya que los blaugranas acabaron por llevarse el título en aquella temporada.

Esta vez, las tablas no les valdrán a los azulgranas. Los de Luis Enrique estarán obligados a llevarse los tres puntos para poder seguir peleando por esta Liga, que promete emoción hasta el final. Si hay algo que el Villarreal siempre ofrece es intensidad, por lo que el partido del sábado supondrá un paso importante que podrá acercar o alejar al Barça de su objetivo.