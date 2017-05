Sarsanedas: "Si no subimos, nada habrá valido"

Sarsanedas, durante el derbi disputado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Ferrán Sarsanedas volvió a vestirse de corto este domingo para figurar en el once titular del Barça B, en el derbi con el filial del Espanyol, un choque de alto voltaje, de esos que hace subir las palpitaciones tanto a culés como a pericos independientemente de sus circunstancias en la clasificación, porque todos quieren ganar. El centrocampista, que no jugaba desde el pasado 9 de abril cuando sustituyó a Romera en el campo del Badalona, atendió a VAVEL en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

Los derbis siempre son muy disputados

El futbolista explicó como se sentía tras participar de nuevo con el equipo: "Estoy contento por volver a jugar. Hacía un mes más o menos, hoy he podido disfrutar de unos minutos para ir cogiendo ritmo". Sarsanedas explicó cómo había vivido el enfrentamiento con el eterno rival de la ciudad: "Un derbi siempre es difícil. Ellos se jugaban mucho, han salido a presionar arriba, han salido intensos como es normal porque se jugaban practicamente el descenso. Creo que hemos hecho un buen partido, dentro de todo es un derbi, siempre son muy disputados como se ha visto sobre el terreno de juego, pero nos vamos contentos por la victoria".

Todo o nada en los playoff

El de Amer reconoció que lo conquistado por el filial azulgrana en la presente campaña no serviría de nada si el conjunto no sale exitoso del playoff de ascenso. "Hemos hecho dos pasitos, primero el playoff y después el campeonato, ahora queda lo principal. Si no subimos, nada habrá valido, así que vamos a luchar por subir, que es lo más importante", dijo el centrocampista, que para concluir habló de lo que espera de esta fase: "Sabemos que jugamos contra otro primero. Los tres posibles rivales que nos podemos encontrar sabemos que serán durísimo, no podemos cometer ningún error porque se pagaría muy caro. Tendremos que salir a tope, no puede haber relajación en este tipo de partidos".