Aleñá: "Falta acabar la temporada de la mejor manera"

Aleñá marcó el segundo gol de los culés a los pericos | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Vino, vio y venció. El regreso de Carles Aleñá al filial barcelonista este domigo no pudo ser mejor: el centrocampista formó parte del once inicial ante el Espanyol B y contribuyó con una diana a la victoria de los culés sobre los pericos (0-2). El futbolista, que volvía tras disponer de minutos con el primer equipo tanto en Liga como en Champions League, atendió a VAVEL a la conclusión del derbi disputado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

El jugador expresó satisfacción por su vuelta y por la actuación del conjunto azulgrana en el derbi: "Estoy muy contento por volver. Después de seis partidos con el primer equipo, la de hoy era una prueba bastante importante para mí, porque bajar después de estar con el primer equipo no es fácil. Creo que hemos hecho un buen partido, estoy muy contento por los tres puntos, por poder ayudar al equipo con un gol, ha sido un partido perfecto diría. Esta es la línea a seguir, nos queda superar el último partido de Liga para poder llegar en buena dinámica a los playoff y sobre todo no dejar de ganar".

Nos lo han puesto difícil porque estaban necesitados de puntos

Aleñá se manifestó sin cortapisas acerca de la dureza del enfrenamiento entre azulgranas y blanquiazules. "Ya conocemos al Espanyol, siempre nos cogen con ganas, son agresivos, van fuerte a la pelota, y hoy no ha sido una excepción, lo han vuelto a hacer. Nosotros hemos estado bien, hemos sido inteligentes porque no hemos caído en su juego, creo que hemos hecho un buen partido. Cuando marcamos el 0-2 para sentenciar se ha tranquilizado un poco la cosa. Nos han puesto las cosas difíciles, estaban necesitados de puntos", dijo.

Poner la guinda al pastel

El de Mataró reconoció que no había podido seguir el último partido del Barcelona B, en el que sumaba la victoria que les daba el campeonato en el grupo 3: "No pude ver el partido anterior porque estaba con el primer equipo. Sabía que no fallarían, estoy muy contento por el trabajo de toda la temporada, creo que hemos hecho una temporada perfecta, falta acabarla de la mejor manera. Ese día estaba en el hotel concentrado con el primer equipo y me alegré muchísimo por todos, creo que el título de Liga es más que merecido. Vamos a intentar acabar de coseguir el objetivo, que es ascender a Segunda División A".