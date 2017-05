Gerard: "Se preveía un partido al límite y así ha sido"

Gerard en rueda de prensa | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Tras el rudo choque ante el RCD Espanyol B, Gerard López hizo un balance positivo sin entrar en polémicas por la dureza del rival y recalcó que la temporada no se acaba hasta que terminen todos lo play-off y que la plantilla está muy mentalizada en ello.

Previsible tensión

Gerard no se sorprendió por el nivel de agresividad del partido alegando que: "Ha sido un partido como teníamos previsto, tenso y sobre todo por lo que se jugaban ellos abajo y también nosotros tensos porque no queremos perder el ritmo competitivo que nos ha traído hasta aquí y son dos semanas las que quedan para el play-off, de preparación y de seguir compitiendo de la misma manera que lo hemos hecho desde principio de temporada. Se preveía un partido al límite y así ha sido, lo sabíamos, lo hemos aguantado, hemos recibido tarjetas por que no queríamos ser menos e intentar en algún momento gestionar que no hubiera espacios y contras ya que es un equipo peligroso en ese sentido. Lo hemos tenido en cuenta, ha sido una primera parte con la posesión igualada, pero la segunda ha sido nuestra al 100%, con la pelota, las ocasiones y las llegadas. Después de dejar pasar dos o tres oportunidades claras y ya con el penalti y la sentencia de Carles".

En los minutos finales se vio una gran tensión entre ambos equipos y muestra de ello fueron las numerosas tarjetas mostradas por el colegiado, Gerard explicó que: "Al final se han vivido minutos de tensión, han habido nervios y el punto de fregar la legalidad por parte de los jugadores del Espanyol y en este caso el árbitro lo ha cortado bien, ha sido valiente porque no había otra, había riesgo de lesión. Es una victoria de gran valor y nos sirve de preparación y estoy feliz por los chavales porque era un partido que teníamos marcado desde el inicio de la temporada".

El mejor momento de la temporada

A nadie le sorprende el gran momento del equipo, ni tan solo al propio entrenador, el granollense afirmó que: "Tengo la sensación que desde el primer momento la dinámica ha sido muy positiva exceptuando dos momentos de la temporada donde estuvimos tres partidos sin ganar, ya lo comenté la semana pasada, la primera vuelta coincidieron Gavà, Cornellà y Levante y después volvimos a ganar; en la segunda vuelta fue Villarreal, Alcoyano y Atlético Baleares. Son esos dos momentos que no hemos tenido esos resultados tan contundentes que hemos tenido todo el año, queda otra semana para preparar, no nos tenemos que obsesionar, les digo que aun falta un mes y medio de competición y esto va hasta finales de junio y tendremos doble oportunidad, esperemos que sea a la primera pero el equipo esta preparado mentalmente. Con la gestión de minutos hacemos lo posible para que todos lleguen descansados y limpios de tarjetas y encarar el playoff con la disponibilidad de toda la plantilla posible".

Rotaciones

El míster azulgrana aseguró no tener un 'equipo de gala' para los partidos y que su confianza queda depositada en el total de su plantilla. El granollense afirmó que: "No tengo un once tipo, tengo la capacidad de poder confiar en muchos jugadores y en varias posiciones del campo, todos tienen mi confianza, lo he ido gestionando con los partidos, Aleñá llevaba días sin jugar con nosotros y esta fresco; Martínez, Gumbau y Dani han descansado por otros que han tenido minutos en las piernas para que todos estén preparados para el play-off. La semana que viene será los mismo, intentaremos ganar para llegar a los 82 puntos que sería el record del grupo".