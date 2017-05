Google Plus

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

La Liga es el torneo de la regularidad. Al contrario de competiciones constituidas a base de eliminatorias, como la Champions o la Copa del Rey, se hace con el título de campeón el equipo que más constante haya sido en su modo de juego, en sus resultados y en su fútbol. No obstante, en el mundo futbolístico, a veces, las cosas cambian de matiz, y eso es lo que le ha ocurrido al Cadete A del FC Barcelona.

El equipo de Franc Artiga está cuajando una gran temporada, reflejada en el liderato de la categoría. La situación es, a priori, inmejorable. Sin embargo, llegan a la última jornada con todo por decidir. Los azulgranas són líderes, pero están empatados a puntos con el segundo clasificado, el Espanyol. Al tener el gol average a favor, los chicos de Artiga cuentan con un virtual punto más que los blanquiazules, pero esta situación puede cambiar en la última jornada del campeonato.

El Barça llega a este último compromiso tras golear en su feudo al Nàstic de Tarragona por seis goles a cero en un partido dominado de cabo a rabo por los jugadores culés. Esta victoria les sirvió para defender la primera posición en la tabla, y llegar a la cifra de 79 puntos, la misma que había alcanzado el Espanyol. Los goles de Bernabé hasta en tres ocasiones, Nils Mortimer, Miguelete y Jaime Cuéllar sirvieron, por tanto, al equipo azulgrana llegar en la cabeza de la clasificación a la jornada definitiva, la que va a decidir el campeonato liguero.

El Barça se jugará LaLiga en el campo del Vilassar de Mar, el próximo domingo a las 18 horas. Una victoria, independientemente del resultado del Espanyol, le daría el título liguero a los chicos de Franc Artiga pero, en caso de empate o derrota, faltaría esperar a que el resultado del equipo blanquiazul no sea superior al cosechado por el Barça. No obstante, el conjunto azulgrana ya se prepara para una final, para lo que no muchas veces se fe en el campeonato liguero, para una final de Liga.