Iniesta: “Messi es, para mí, el número uno”

Andrés Iniesta en la Ciutat Esportiva. Foto: Gerard Franco, VAVEL

Pocos elogios le quedan por recibir a Leo Messi, pero siempre se tildan de especiales los que llegan de los amigos, y con mayúscula. Con sus 33 años recién cumplidos, el ‘8’ azulgrana no ha dudado el aprovechar la ocasión en un acto de una conocida marca automovilística en la Ciudad Condal para ensalzar la figura del astro argentino. “Por las oportunidades que yo he tenido de verlo jugar, Leo Messi ha hecho lo que no he conseguido ver hacer a nadie”.

El rosarino se enfrenta este domingo a uno de los pocos retos que le faltan por alcanzar: perforar la portería de la UD Las Palmas en el estadio insular, único estadio de Primera División al que todavía se le resiste marcar. El manchego no ha dudado en reconocer sobre el argentino: "Es un jugador que cada año tiene una regularidad y para mí es y seguirá siendo el número uno", expresando nuevamente su admiración por su compañero de vestuario.

Tampoco ha querido desaprovechar la ocasión para rememorar uno de sus mejores momentos con la elástica azulgrana: "En la semifinal ante el Chelsea en 2009 tuve la oportunidad de hacer ese gol que será muy recordado por todos nosotros. Es uno de mis mejores recuerdos en el Barça". El Barça, que no estará en la final de la UEFA Champions League de Cardiff, deja el protagonismo para los dos equipos finalistas: Juventus de Turín y Real Madrid, a los que considera “justos finalistas”, pero que reconoce que “uno pierde interés cuando tú no juegas la final".

Recuperado totalmente de las molestias que le apartaron del derbi, Andrés Iniesta y la plantilla azulgrana volarán mañana hasta Las Palmas para afrontar el penúltimo partido de Liga ante la UD Las Palmas, duelo vital para seguir manteniendo vivas las opciones del título hasta el último encuentro de la temporada.