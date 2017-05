La Liga Iberdrola sigue sin campeonas

Colchoneras y culés se han visto las caras esta tarde en el Mini Estadi para jugar la vigésimo novena jornada de La Liga. Era un partido más que importante que podía sentenciar o dejar la competición abierta hasta el último momento. Una victoria rojiblanca o un empate daban media Liga al Atlético de Madrid mientras que una victoria culé por dos goles o más daba matemáticamente el título al Barça.

Once titular del encuentro de hoy. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL.com

Una primera parte sin goles

Ambos técnicos han sacado toda su artillería en el once titular para sentenciar la competición. El Barça ha tenido unos 10 minutos iniciales perfectos, donde se ha jugado en territorio colchonero hasta el minuto. A partir del minuto 20 de partido las chicas del Atlético de Madrid han ido avanzando y creando ocasiones en la portería defendida por Sandra Paños. Ambas defensas han estado muy acertadas, despejando todo posible balón de peligro contrario. El partido ha llegado al minuto 45 sin goles aunque con dominio colchonero. El fin de la primera mitad ha favorecido a las chicas de Xavi Llorens, que estaban con el agua al cuello.

La segunda parte decisiva

La segunda mitad ha empezado con las veintidós mismas protagonistas que habían disputado la primera parte. Los segundos 45 minutos han empezado como los primeros, con dominio total de las azulgranas que no ha terminado hasta que Marta Corredera, en el minuto 54, ha entrado en el terreno de juego por parte del Atlético de Madrid sustituyendo a Priscila. Cuatro minutos después Patri Guijarro ha cometido una falta dentro del área. Sonia Bermúdez ha sido la encargada de ejecutar el penalti, que ha parado de manera prodigiosa Paños pero que ha terminado en gol fortuito después que el balón rebotara en Sonia y entrara hasta el fondo de la red. Este gol colchonero ha hecho daño a la moral azulgrana. En el 64’ Xavi Llorens ha hecho cambios en su once. Olga García y Bárbara Latorre han sentado a Miriam Diéguez y a Alexia Putellas en el banquillo. En el 68’ Leila Ouahabi ha dado la asistencia a Jenni Hermoso para que marcada el gol del empate que daba esperanzas al Barça de proclamarse campeón de Liga. La entrada de la brasileña Andressa Alves en el 79 no ha cambiado mucho las cosas. El partido ha finalizado con un empate a 1 que pone las cosas muy fáciles al Atlético de Madrid, único equipo invicto en la Liga Iberdrola. Las rojiblancas van a recibir a la Real Sociedad en casa en la última jornada, un equipo que ya no se juega nada y a quien deberán ganar para hacerse con el título. Por su parte, el Barça se verá las caras con el Levante a domicilio y va a tener que estar atento a lo que haga el Atleti.