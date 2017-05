Gabri: "Tendremos que hacer algo mas en la vuelta"

Gabri tras el partido | FOTO: Noelia Déniz

Tras empatar, el entrenador de Sallent de Llobregat restó importancia al resultado y remarco el juego y el comportamiento de su equipo ante un rival duro y con matices extremadamente defensivos.

Sin decepción tras el resultado

Gabri aseguró no estar decepcionado aunque ligeramente sorprendido por el juego del rival. El sallentino espetó que: "Decepcionado no, creo que hemos hecho cosas para poder ganar el partido, con muy poca cosa nos han marcado ese gol, me esperaba que ofrecieran algo mas siendo un equipo que ha metido 100 goles en Liga, pero cada uno hace lo que cree que le pude ir bien y se han llevado un buen resultado".

Sin excusas a pesar de las bajas

A pesar de las bajas, Gabri lanzó un mensaje de confianza a sus jugadores asegurando que: "Los que están, están entrenando bien, confío en todos los jugadores por igual y es cierto que había bajas importantes como la de Cucurella pero creo que

Guerrero ha hecho un gran partido y ha marcado el gol, por lo tanto contento con el equipo".

Todo cambia a doble partido

Gabri se mostró optimista de cara al partido de vuelta, aseguró que el equipo se siente mas cómodo a doble partido a diferencia de como ocurriese en la Final Four de la UEFA Youth League. El entrenador azulgrana afirmaba que: "Tenemos la posibilidad de ir ahí con nuestras armas como hacemos siempre, de ir a ganar el partido, en su caso veremos a ver que pasa, pero estoy convencido que a diferencia de la UEFA Youth League la eliminatoria a doble partido podría beneficiarnos"

El planteamiento defensivo y la superioridad física no son un aspecto de dominio pero si un estilo válido para el entrenador azulgrana. No obstante, el mister recalcó que: "Me esperaba un equipo físico, los equipos del norte se caracterizan por ello y se ha visto reflejado, no ha habido una gran diferencia en el juego por lo que su físico los haya beneficiado, pero son un equipo que ha estado muy junto, haciendo poca cosa y con eso les ha valido y han sacado su resultado, tendremos que hacer algo mas en el partido de vuelta".