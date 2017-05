UD Las Palmas vs Barcelona EN VIVO hoy en la Liga 2017 (0-0)

Google Plus

¡Un saludo a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Las Palmas vs FC Barcelona en vivo y en directo, perteneciente a la jornada 37 de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Gran Canaria a partir de las 19:00 horas de este domingo.

El equipo de Quique Setién actualmente ocupa la casilla 14 con 39 puntos. Si bien, la UD ya no tiene problemas de descenso, el balance, hasta el momento, deja caras largas. De 36 partidos solo pudo conseguir la victoria en 10 y se marchó derrotado en 17, casi la mitad.

Por parte de Las Palmas, las cosas van de mal en peor. De los últimos 15 puntos en disputa, sólo pudo sumar 1. Los canarios no ganan desde el 8 de abril, cuando vencieron 4-1 al Real Betis. El equipo amarillo buscará cerrar de la mejor manera la temporada antes de la fase de recambio que se vendrá el próximo verano.

Las Palmas vs Barcelona en vivo

En las últimas semanas el FC Barcelona ha estado imparable en Liga. Los de Luis Enrique acumulan cinco victorias consecutivas en el campeonato, lo que les ha permitido hacerse con la punta de la tabla. En la última jornada, el Barça se impuso con contundencia 4-1 al Villarreal y llegó a 84 unidades, las mismas que su principal contrincante en la lucha por el título, el Real Madrid.

La llegada del FC Barcelona a Las Palmas.

Último entrenamiento del FC Barcelona antes del partido.

Convocatoria del FC Barcelona: Ter Stegen, Cillessen, Masip, Jordi Alba, Mascherano, Umtiti, Digne, Rakitic, Sergio Busquets, André Gomes, Denis Suárez, Iniesta, Paco Alcácer, Arda Turan, Luis Suárez, Messi, Neymar, Aleñá y Marlon Santos. BAJAS: Piqué (dolor abdominal); Aleix Vidal, Rafinha y Mathieu (lesión), Sergi Roberto (sanción).

Convocatoria de UD Las Palmas: no suministrada, aún.

Foto: Gema Gil (VAVEL).

El árbitro del partido será José Luis González González, del Comité de Castilla. El colegiado sólo le ha pitado un encuentro a cada equipo esta temporada. Al Barcelona le pitó en su victoria 3-0 sobre el Athletic Bilbao, en febrero pasado. A Las Palmas le pitó en un 2-0 en contra ante el Betis.

El último enfrentamiento entre el Barcelona y Las Palmas fue el 14 de enero de 2017, cuando se enfrentaron en el Camp Nou por la jornada 18. Victoria culé por 5-0, con goles de Suárez (x2), Messi, Arda Turan y Aleix Vidal.

Halilovic. Foto: UD Las Palmas (web).

"Hemos entrenado con mucha intensidad durante la semana para afrontar este partido", Halilovic: la joya croata, que vistió la camiseta del Barcelona antes de partir a Alemania, se llevará parte de los reflectores este domingo. En la rueda de prensa de este viernes, aseguró que la intención del equipo es "ganar siempre" y que el domingo "deberá tener el balón y hacer su juego, si quiere tener posibilidades". A su vez, dejó claro su estima a su ex club dejando claro que, en caso de marcar, "no lo va a celebrar" ya que "el club le ha dado mucho".

LA SEMANA DE LAS PALMAS: agitada, en tema de declaraciones. El primer fue Jesé, quien no ocultó sus ganas de anotarle al FC Barcelona y prácticamente sentenciar la Liga a favor del Real Madrid. De un lado antagónico estuvo Halilovic, el ex canterano culé dijo que en caso de anotarle al cuadro azulgrana "no lo celebrará". Por último, Koke Contreras, leyenda del club canario y autor de uno de los goles de la última victoria de Las Palmas ante el Barcelona. En la radio oficial del club recordó su gesta y dijo que espera que, el domingo, el partido sea "una fiesta".

LA SEMANA DEL FC BARCELONA: entre lo más destacado de los últimos siete días en el entorno azulgrana están las declaraciones de Andrés Iniesta en el Salón del Automóvil. El 'vampirito' tuvo palabras de elogio para su compañero y amigo Lionel Messi, y a su vez, admitió que la final de la Champions, que podría suponer la segunda 'Orejona' consecutiva para el Madrid no le quita el sueño. Otro que habló fue Ter Stegen, quien se ve optimista de cara al cierre de Liga: "Si ganamos los dos partidos, podemos ser campeones".

Foto: Las Palmas.

RUEDA DE PRENSA DE QUIQUE SETIÉN: el encuentro de este domingo será especial para Setién, ya que se tratará del último partido que dirigirá en el Estadio de Gran Canaria. Ya empieza a hacer maletas teniendo en cuenta que dejará el club una vez finaliza la campaña) El DT está decidido a salir a ganar mañana, para que su despedida de la isla sea por la puerta grande: "Este partido es una última oportunidad para demostrar que todo lo que hicimos anteriormente no fue producto de la suerte ni de la casualidad".

Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL).

RUEDA DE PRENSA DE LUIS ENRIQUE: este sábado el entrenador blaugrana compareció ante los medios para dar sus impresiones antes del choque Las Palmas vs Barcelona en vivo. Entre lo más destacado, el timonel azulgrana destacó el juego y la propuesta del cuadro canario afirmando que: "Es uno de los equipos que mejor juegan al fútbol de toda La Liga. Nos van a exigir mucho". Mira lo que dijo en la rueda completa aquí.

Messi y Suárez quieren volver a lastimar a Las Palmas. Foto Manu Fernández (AP).

VIAJANDO AL PASADO: el mejor resultado que ha conseguido el FC Barcelona en Gran Canaria fue un 0-8 en la temporada 1959-60. Los culés se pusieron arriba en el marcador desde muy temprano y se fueron ganando 0-7 al descanso. Es el más amplio dentro del historial, igualado solamente por otro 8-0 obtenido por el Barça en el Camp Nou.

Para encontrar la última victoria de Las Palmas ante el Barcelona, debemos remontarnos muy lejos: al 16 de febrero de 1986. En aquella ocasión, los canarios se impusieron por 3 a 0, con goles de Narciso, Contreras y Santís. Después 31 años, Las Palmas buscará repetir la hazaña, teniendo como cábala que aquella cátedra que le dieron al cuadro culé también fue un día domingo.

Si bien el historial entre Las Palmas y el FC Barcelona es relativamente corto (65 partidos) y muy disparejo (con 39 victorias para los azulgranas, 19 para los canarios y 7 empates), las cosas cambian cuando sólo se tienen en cuenta los enfrentamientos disputados en Gran Canaria. En ese caso, la ventaja es para Las Palmas, que acumula 17 victorias en 32 partidos ante el Barça.

El último cotejo del Barcelona a domicilio fue la victoria, por 3-0, ante el Espanyol en el derbi catalán. En aquella oportunidad, Luis Suárez y Rakitic fueron los verdugos del cuadro periquito.

El último encuentro de Las Palmas en su estadio fue un auténtico desastre. El pasado 29 de abril, los de Setién fueron humillados por 0-5 ante el Atlético Madrid, un resultado poco alentador de cara al partido de este domingo.

A pesar de la gran producción mostrada por los culés en Liga, el partido en Gran Canaria se perfila como uno potencialmente peligroso. Esto debido a que de los últimos cinco partidos que ha jugado a domicilio, cayó en dos. En ambos sus verdugos fueron equipos ubicados en la parte baja de la tabla (Deportivo y Málaga).