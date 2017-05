El Juvenil B, campeón de Liga cuatro años después

El Juvenil B recibiendo los honores de campeón tras el gesto del CE Europa. | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Al compás de un extraordinario Álex Carbonell, ahora en las filas del Barça B, el Juvenil B se proclama campeón de la Liga Nacional Juvenil después de golear al UE Cornellà por 6-0 gracias a un doblete del canterano de Gerard López, otro de Carles Pérez, y los tantos de Adrià Arjona y Carlos Blanco. Hoy, cuatro años después de aquel hito conseguido el 18 de mayo de 2014, el Juvenil B de La Masía vuelve a coronarse como campeón en su Liga.

La victoria sufrida ante la UE Figueres el pasado fin de semana a domicilio y el último minuto (0-1) mantenía el liderato de los de Quique Álvarez y el sueño de suscribir su gran temporada con el título doméstico. Y así fue. La derrota cosechada por la UE Cornellà, segundo en la tabla y con opciones de torpedear la ambición de los azulgranas, servía para otorgar, con letras de oro, el campeonato para el Juvenil B del Barça. La pérdida de los tres puntos ante el CE Mataró Juvenil concedía el título de forma matemática para los de Quique Álvarez antes de saltar sobre el verde de la Ciutat Esportiva en la jornada dominical.

El Juvenil B celebrando el título de Liga. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Hoy, y con pasillo inicial al flamante campeón, el CE Europa ha podido comprobar que la consecución del título no se trataba de un accidente del azar. Un minuto, tan sólo un minuto ha tardado el Juvenil B en reaccionar al gol de los visitantes en el minuto 40 en las botas de Tatay. Mediante la gracia del Kun, los azulgranas han logrado empatar el partido antes del descanso en un partido con sabor a goleada. De nuevo Kun, a cinco minutos de la reanudación, y los tantos de Ricard, Patrice (de penalti), Lucas y Edgar, sobre la bocina, cerraban el festín goleador de los azulgranas para festejar de nuevo el título cuatro años después a falta de tres jornadas para el final.

La Masía está en alza, si es que alguna vez dejó de estarlo. El Prebenjamín, el Benjamín A, B y C, los Alevines A y C, el Infantil A, el Cadete B, el Juvenil A, el Barça B y ahora los de Quique Álvarez. Once ligas del fútbol formativo del FC Barcelona, once ligas repletas de calidad, fútbol y mucho futuro.