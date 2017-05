Quique Álvarez: "Esta liga ha sido muy competida"

Google Plus

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Tras varias temporadas sin conseguir el título de la regularidad, el Juvenil B del FC Barcelona, comandado por Quique Álvarez, se ha convertido en el campeón de la Liga Nacional Juvenil por delante del Cornellá. El entrenador del conjunto azulgrana atendió a VAVEL después del encuentro disputado por sus jugadores ante el Europa.

Álvarez remarcó la anormal situación en la que su equipo se proclamó campeón: "No me había pasado nunca que por la derrota de un rival éramos campeones, pero no deja de ser igual la felicidad, es un grupo que se merece este éxito".

Por lo que a su partido respecta, el técnico azulgrana admitió: "Buscábamos intentar acabar nuestro partido con una victoria, aunque en la primera parte nos ha costado un poco y nos han marcado en la única que han tenido. En la segunda parte, ellos han bajado el tono físico y hemos podido superarlos. Era importante para acabar con lo que toca, que es alegres y contentos de ganar esta liga ante rivales tan difíciles".

También quiso recalcar la dificultad de la competición liguera en su categoría, y de lo complicado que les ha sido conseguir el título: "El año pasado estuvimos allí, nos quedamos a un punto. Es una liga muy competida que les sirve a los cadetes que suben en su primer año como juvenil. Ganarla demuestra que es un buen grupo, que trabaja bien, los chicos quieren mejorar y ser buenos futbolistas".

En el balance general de la temporada, Álvarez dijo: "Ha sido una buena temporada, hemos ido de menos a más. El último tercio de la liga nos ha costado un poco más, condicionados en gran parte por el tema de selecciones, que no daba la estabilidad al grupo que debería. A todos nos ha costado ganar, también podemos ver al Cornellá. En líneas generales, lo que buscamos es que los jugadores mejoren, y en varios de ellos se ha notado".